La discusión sobre el aumento al salario mínimo para 2027 entra en su etapa definitoria. En este contexto, la organización civil Acción Ciudadana Frente a la Pobreza (ACFP) presentó una propuesta formal ante la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (Conasami) para elevar el salario diario de 315 a 345 pesos, lo que equivaldría a 10,350 pesos mensuales. Rogelio Gómez Hermosillo, presidente ejecutivo de la ACFP, explicó que esta cifra se calcula considerando un Monto Independiente de Recuperación (MIR) de 17.65 pesos y una inflación proyectada del 3.7 por ciento.El objetivo central de esta propuesta es que el salario mínimo alcance el equivalente a 2.09 canastas básicas en 2027, avanzando gradualmente hacia la meta de 2.5 canastas establecida para el último año del sexenio de la presidenta Claudia Sheinbaum en 2030. Gómez Hermosillo enfatizó que el MIR debe ser una política temporal destinada a "recuperar el valor perdido por décadas". Una vez alcanzada la meta en 2030, los aumentos futuros deberían limitarse a proteger el valor ganado, evitando que el salario vuelva a perder poder adquisitivo, por lo que el MIR resultaría innecesario a partir de 2031.La ACFP también hizo un llamado para que el gobierno asuma una mayor responsabilidad en los ajustes salariales, aliviando la carga que actualmente recae sobre las empresas. La organización propuso reformar la norma para que los trabajadores con ingresos más bajos dejen de sufrir retenciones del Impuesto Sobre la Renta (ISR) y las cuotas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Actualmente, la ley solo exime de impuestos a quienes ganan exactamente el salario mínimo, penalizando con deducciones a quienes ganan un peso más. La ACFP sugiere que esta exención fiscal aplique hasta rangos de ingresos equivalentes a 2.5 canastas básicas o salarios de hasta 14,000 pesos, garantizando que "cada peso extra que aporten las empresas llegue íntegro al bolsillo de los trabajadores".Respecto a la región fronteriza, la ACFP consideró que no se requieren incrementos adicionales más allá del porcentaje de la inflación. Según la organización, el salario mínimo en esta zona ya superó la meta de las 2.5 canastas básicas desde 2024. Por lo tanto, aplicar el MIR en esta región podría generar riesgos laborales y desequilibrios, por lo que se recomienda mantener los ajustes alineados estrictamente con la inflación para preservar la estabilidad económica local.