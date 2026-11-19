Este jueves 19 de noviembre, en el marco de la 33.ª Reunión de Líderes Económicos del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) en Shenzhen, China, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se reunió con el primer ministro de Singapur, Lawrence Wong, y su gabinete. La mandataria calificó el diálogo como "fructífero", destacando la voluntad de ambas naciones de profundizar una relación basada en la confianza, la innovación y la cooperación para generar nuevas oportunidades de desarrollo.Aunque el comunicado oficial de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) no detalló acuerdos firmados con montos específicos, sí delineó cuatro ejes centrales de trabajo que marcarán la agenda bilateral en el corto y mediano plazo.Uno de los puntos medulares de la conversación fue la posibilidad de que un mayor número de compañías singapurenses participen en el "Plan México", la estrategia de desarrollo presentada por la presidenta ante empresarios internacionales durante esta gira asiática.El interés empresarial de Singapur en el país ya es una realidad consolidada: según datos de Enterprise Singapur, más de 50 empresas de ese país tienen presencia o proyectos en México en sectores como manufactura avanzada, logística, tecnología, energía y hospitalidad. En sentido inverso, más de 70 empresas mexicanas operan en Singapur. En el ámbito comercial, se destacó que en 2024 la principal importación mexicana desde Singapur fue de diodos, transistores y semiconductores similares, por un valor de 343 millones de dólares.En materia de innovación, los mandatarios dialogaron sobre la necesidad de ampliar la cooperación en inteligencia artificial, transformación digital y modernización de la gestión pública, áreas que representan un alto potencial para el intercambio de conocimientos. En el ámbito ambiental, Sheinbaum y Wong expresaron su interés en colaborar en la conservación de los ecosistemas marinos y la promoción de la sostenibilidad. Este tema tiene antecedentes sólidos, ya que en diciembre de 2025 ambos países firmaron dos cartas de intención sobre recuperación de arrecifes y cooperación para el desarrollo.La SRE destacó la reciente apertura de la Embajada de Singapur en México, ocurrida en abril de 2026, la cual representa la primera misión diplomática singapurense en un país hispanohablante y su segunda en América Latina. Este movimiento fortalece los vínculos como socios estratégicos, complementando la embajada que México mantiene en Singapur desde 1990 y celebrando los 50 años de vínculo diplomático entre ambas naciones, cumplidos en 2025.Esta reunión forma parte de la activa agenda de la presidenta Sheinbaum en su primera participación en una cumbre de líderes de este foro. Durante la gira en China, también sostuvo reuniones con el presidente chino, Xi Jinping, el primer ministro de Canadá, Mark Carney, la directora del FMI, Kristalina Georgieva, y el primer ministro de Australia, Anthony Albanese. La cumbre de este año, bajo el lema "Construir una comunidad de Asia-Pacífico para prosperar juntos", agrupa a 21 economías que representan alrededor del 60% del PIB mundial. Tras el anfitrionar de China en 2026, Vietnam será la sede en 2027 y México asumirá la presidencia del foro en 2028.