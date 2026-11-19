Durante el reciente Foro de Negocios Agroalimentarios de la Unión Europea, autoridades mexicanas y representantes del bloque europeo destacaron el enorme potencial de su relación económica. Con un intercambio bilateral que rondó los 4,224 millones de dólares en 2025, ambas partes buscan fortalecer sus alianzas para abrir nuevas posibilidades de negocio, inversión e innovación.La secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural, Columba Jazmín López Gutiérrez, subrayó que, como parte del Plan México impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum, el país busca diversificar sus destinos de exportación y ampliar sus fuentes de proveeduría y tecnología. México, como noveno productor mundial de alimentos, cuenta con una amplia diversidad productiva que hace fundamental la cooperación con Europa en áreas como la agroindustria, la gestión eficiente del agua y la maquinaria para pequeñas unidades de producción.Un pilar clave para ampliar este intercambio es la modernización del marco comercial. La embajadora de la Unión Europea en México, Belén Martínez Carbonell, destacó que el Acuerdo Global modernizado y el Acuerdo Comercial Interino, firmados el 22 de mayo de 2026 en la Ciudad de México, permitirán liberalizar el acceso a los mercados para prácticamente la totalidad de los productos agrícolas y agroalimentarios.Esta apertura facilita el intercambio y amplía las posibilidades de comercialización. Por parte de México, los productos con mayores oportunidades de expansión incluyen el plátano, jugo de naranja, miel, cacao, café, jarabe de agave, espárragos y atún, entre otros. Para Europa, el acuerdo representa una puerta de entrada a un mercado de aproximadamente 130 millones de habitantes, consolidando a México como su segundo socio comercial en América Latina.La secretaria López Gutiérrez enfatizó que el crecimiento comercial debe ir de la mano con el reconocimiento del valor social, cultural y ambiental de la producción nacional. Como ejemplo destacado, mencionó el café cultivado por comunidades indígenas mediante sistemas agroforestales bajo sombra, los cuales contribuyen a preservar la biodiversidad y proteger los suelos.Asimismo, resaltó la implementación del Certificado Laboral para la Agroexportación en la cadena del aguacate, una herramienta diseñada para fortalecer el cumplimiento de los derechos laborales y las obligaciones de seguridad social de los trabajadores del campo. No obstante, reconoció que este crecimiento requiere atender desafíos sanitarios y regulatorios, facilitar certificaciones y avanzar en el reconocimiento mutuo de los sistemas de producción orgánica.El interés del sector privado europeo quedó patente con la participación de una misión de alto nivel. El comisario para la Agricultura y la Alimentación de la Unión Europea, Christophe Hansen, informó que más de 45,000 empresas europeas, en su mayoría pequeñas y medianas, ya exportan a México. La presencia de 190 representantes del sector agroalimentario provenientes de 22 Estados miembros en el foro busca convertir los compromisos políticos en oportunidades comerciales concretas.Para México, esta relación estratégica se traduce en mayores oportunidades de exportación, acceso a tecnología de punta, inversión y cooperación para elevar la competitividad del sector. El objetivo final, según destacó la titular de Agricultura, es que esta apertura comercial genere beneficios tangibles para todos los eslabones de la cadena productiva, desde las grandes empresas hasta las comunidades rurales y las personas trabajadoras.