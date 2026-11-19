Durante la conferencia matutina "La Mañanera del Pueblo" celebrada este 19 de noviembre en Palacio Nacional, la titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Rosa Icela Rodríguez, señaló que en los últimos meses se ha detectado un tipo de organización muy particular en torno a las movilizaciones de migrantes.La funcionaria explicó que diversos líderes de estas caravanas suelen ser, en realidad, dueños de las líneas de autobuses en las que viajan las personas que esperan cruzar la frontera norte hacia Estados Unidos. "Entonces la organización más que del crimen organizado, que no tengo en este momento los datos, lo que sí vemos es un negocio, que evidentemente es un delito, pero que nosotros lo vemos a veces con otro tipo de fachada", declaró la secretaria, alertando sobre la mercantilización de los flujos migratorios.Pese a esta advertencia, Rodríguez enfatizó que el Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum mantiene su compromiso de atender a los migrantes bajo el principio inquebrantable del respeto a los derechos humanos y sin violencia.La titular de Segob aclaró la postura de México en el tablero internacional: "México coopera como socio, como vecino de los Estados Unidos y de los países centroamericanos, pero no como una subordinación, sino como un acuerdo en donde hay una responsabilidad compartida". Este enfoque busca equilibrar la seguridad fronteriza con la protección de la dignidad de las personas en tránsito.La secretaria de Gobernación aseguró que las autoridades mexicanas mantienen total disposición para abrir el diálogo, especialmente cuando se detecta la presencia de redes de tráfico de personas operando dentro de las caravanas."México ha detenido y seguirá deteniendo a las personas que estén en este tipo de delitos", afirmó Rodríguez, garantizando que el gabinete de seguridad está muy pendiente de estos fenómenos para asegurar que no haya impunidad al respecto. Con este mensaje, el gobierno busca enviar una señal clara: se protegerá a los migrantes vulnerables, pero se actuará con firmeza contra quienes lucran con su desesperación.