En su discurso durante la conmemoración de la Revolución Mexicana, la presidenta Claudia Sheinbaum hizo un llamado a “todas y todos, sin distinción”, a continuar en la “senda del bienestar y el progreso con justicia”. Sin embargo, el eje central de su mensaje fue una firme advertencia contra lo que calificó como un intento deliberado de sectores de la oposición por deslegitimar las elecciones intermedias de 2027.La titular del Ejecutivo defendió la democracia como la esencia de su administración, contrastando la actualidad con lo que describió como fraudes electorales e injusticias cometidas por autoridades del pasado en 1998 y 2006, enviando un mensaje de resistencia ante las críticas políticas.Sheinbaum aprovechó la tribuna para reafirmar la independencia de su gobierno, aseverando que México no se someterá a los intereses de ninguna autoridad extranjera. Este mensaje de soberanía se enmarca en el contexto de su reciente regreso de la gira por China, donde participó en el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC 2026).La mandataria destacó que, a través de su participación internacional, México está demostrando al mundo que existe una vía alternativa para el desarrollo. En este modelo, el éxito económico no se mide únicamente por las cifras frías de producción, sino por el bienestar tangible y la justicia social que se brinda a la población.El acto, que marcó el primer evento oficial de la presidenta tras su gira asiática, estuvo caracterizado por la presencia de las máximas autoridades de los otros dos poderes de la nación, proyectando una imagen de unidad institucional.Sheinbaum fue acompañada por el presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Bolaños Cacho; el presidente del Senado, Higinio Martínez; y el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Hugo Aguilar Ortiz. Asimismo, asistieron los integrantes de su gabinete legal y ampliado, junto con la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, cerrando una ceremonia que combinó el homenaje histórico con un claro mensaje político de rumbo y estabilidad.