Con motivo del 116 aniversario de la Revolución Mexicana, la Embajada de Japón en México utilizó su cuenta oficial en la red social X para recordar la figura de Kingo Nonaka, un ciudadano japonés que se convirtió en parte fundamental de la historia de México. La sede diplomática destacó que el 20 de noviembre de 1910 marcó el inicio de una de las revoluciones democráticas más importantes de América Latina, cuyo objetivo era derrocar una larga dictadura y transformar la estructura social del país.La trayectoria de Nonaka es una de las más fascinantes de la inmigración japonesa en México. A los 16 años abandonó su país natal para comenzar una nueva vida. En 1911, brindó atención médica a Francisco I. Madero, quien, agradecido por su ayuda, lo invitó a unirse a las fuerzas revolucionarias. A lo largo de la lucha armada, Nonaka participó en 14 batallas: dos bajo el mando de Madero y 12 junto a las fuerzas de Francisco Villa. Como señaló la Embajada de Japón: "Quien en otro tiempo se dedicó a salvar vidas, terminó viviendo en carne propia la historia de la revolución".Tras la victoria del movimiento armado, la caída de la dictadura de Porfirio Díaz y la promulgación de la Constitución de 1917, Nonaka decidió echar raíces en México. Se casó con una mujer mexicana, se trasladó a Tijuana y obtuvo la ciudadanía mexicana en 1924.Un año antes, en 1923, abrió un estudio fotográfico donde resguardó numerosas obras de su autoría, capturando la vida cotidiana de los habitantes de Tijuana durante un periodo de profundos cambios entre las décadas de 1920 y 1940. Su trabajo no solo documentó la historia local, sino que también ayudó a dar mayor reconocimiento a la comunidad japonesa en la región. Hoy, su legado se mantiene vivo a través de libros de fotografía, tesis académicas y un documental sobre su vida. "La historia de la amistad entre Japón y México se ha construido a través de las trayectorias personales de individuos como él", aseguró la representación diplomática.Paralelamente a este homenaje, México conmemoró el 116 aniversario de la Revolución con el tradicional desfile militar y cívico en la Ciudad de México. El evento fue encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, el secretario de la Marina, almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, y el secretario de la Defensa Nacional, general Ricardo Trevilla Trejo.El desfile contó con una imponente muestra de fuerza y tradición, que incluyó una bandera monumental, cuatro banderas de guerra, 2,969 integrantes del Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional, 100 charros, 23 niños, 15 civiles, 62 vehículos terrestres, 16 vehículos antiguos, 6 motocicletas, 14 aeronaves, 3 canes, 486 caballos y 3 águilas.En su discurso, la presidenta Sheinbaum rememoró el origen del conflicto: "Hace ciento dieciséis años, Madero llamó al pueblo de México a levantarse en armas después de un colosal fraude electoral perpetrado por un régimen que había concentrado el poder durante más de tres décadas, sostenido por el terror y el despojo".