Durante una conferencia de prensa, el líder parlamentario de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO), Ricardo Monreal, declaró que las esperanzas de alcanzar un acuerdo amplio para la sucesión de la presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE) se han disipado. Esta postura es una respuesta directa a la demanda de juicio de protección de derechos político-electorales interpuesta por la bancada de Acción Nacional, encabezada por el diputado José Elías Lixa, debido a la omisión de la Cámara de Diputados en expedir la convocatoria para este proceso.Aunque Monreal reconoció el derecho constitucional del PAN a promover esta acción legal, calificó el movimiento como un acto de "protagonismo fugaz" que, en su visión, no contribuye al fortalecimiento de la democracia. No obstante, negó que su posición se haya endurecido como represalia, insistiendo simplemente en que el panorama político ha cambiado.Ante la ruptura del diálogo, Monreal perfiló el camino a seguir para garantizar la renovación del órgano rector electoral. El plan consiste en proceder con el nombramiento de la consejera presidenta sustituta apoyándose en la mayoría calificada que ostentan los grupos parlamentarios de Morena, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido del Trabajo (PT).Para ello, la estrategia legislativa contempla esperar la sentencia del Tribunal Electoral. Una vez que el órgano jurisdiccional se pronuncie, la Cámara de Diputados expedirá la convocatoria y procederá a votar el nombramiento en el pleno, con la meta de concluir este proceso a más tardar en finales de enero de 2027.Monreal detalló el procedimiento inmediato que se activará en San Lázaro. La demanda presentada por el PAN será publicada en la Gaceta Parlamentaria, lo que abrirá un plazo de 72 horas para la comparecencia de terceros interesados. Posteriormente, la JUCOPO elaborará un informe circunstanciado que será remitido al Tribunal Electoral, previsiblemente el próximo martes.El líder morenista hizo énfasis en los tiempos judiciales, señalando que, con base en los precedentes en la materia, el órgano jurisdiccional ha demorado un promedio de 23 días para emitir sentencia en casos similares. Este periodo de espera marcará el ritmo de la agenda legislativa en las próximas semanas, definiendo el calendario final para la elección de la máxima autoridad del INE.