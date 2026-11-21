La detención de Fausto Isidro Meza Flores, identificado como un presunto líder criminal vinculado al grupo de los Beltrán Leyva, por parte de fuerzas federales, desencadenó una ola de violencia en distintas regiones de Sinaloa. Los enfrentamientos y bloqueos posteriores al operativo elevaron la preocupación en diversas localidades, afectando principalmente la movilidad en las zonas centro-norte y norte del estado, donde las condiciones de seguridad impiden una circulación normal.Ante este escenario, la gobernadora de Sinaloa, Graciela Domínguez Nava, difundió un mensaje a través de su cuenta oficial en la red social X para abordar la crisis. La mandataria reconoció abiertamente la zozobra, angustia y preocupación que viven las familias de las personas que se encuentran varadas en distintos puntos de las carreteras debido a los acontecimientos violentos. "Comprendemos, es decir, entendemos y abrazamos a las personas y familias que viven la zozobra, angustia y preocupación que esto genera", expresó Domínguez Nava, mostrando solidaridad con los automovilistas, viajeros y sus seres queridos, quienes enfrentan incertidumbre sobre cuándo podrán continuar sus trayectos.La gobernadora aseguró que las fuerzas de seguridad, en estricta coordinación con las distintas autoridades federales y estatales, mantienen un despliegue activo para restablecer las condiciones de tranquilidad en los tramos afectados. Aunque no se han dado a conocer cifras oficiales sobre el número exacto de personas varadas o la cantidad de carreteras bloqueadas, el gobierno estatal enfatizó que la prioridad absoluta es salvaguardar la integridad de la población.El objetivo central de las acciones institucionales es generar las condiciones necesarias para que los ciudadanos que permanecen varados puedan continuar sus recorridos y regresar a sus hogares sin poner en riesgo su integridad. Mientras continúan los operativos de las fuerzas federales y estatales, las familias afectadas esperan que se normalice la circulación en medio de un escenario de violencia que mantiene en alerta a gran parte del territorio sinaloense.