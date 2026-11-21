Desde el momento en que la presidenta Claudia Sheinbaum llegó al aeropuerto chino para dirigirse a Shenzhen, la agente Xu Jin capturó las miradas de la prensa y las redes sociales. Imágenes del recorrido muestran a la guardaespaldas abriendo la puerta de la limusina para que ingresara la mandataria mexicana, para posteriormente ocupar el asiento del copiloto. La propia Sheinbaum agradeció públicamente su labor en una publicación en sus redes sociales, destacando la atención y el profesionalismo recibidos durante la cumbre.Detrás de su imagen, Xu Jin posee un currículum de seguridad de primer nivel. Nacida en Luoyang, provincia de Henan (medios locales reportan que en 1985, aunque su edad exacta no es pública), comenzó a aprender artes marciales a los seis años y cuenta con entrenamiento profesional en kung fu.En 2015, fue seleccionada como guardaespaldas élite en la Oficina Central de la Guardia, dependiente del Ministerio de Seguridad Pública de China. Su destreza y capacidad la han convertido en una figura recurrente para asignaciones de máximo riesgo y protocolo, siendo identificada en ocasiones por la prensa china bajo el seudónimo de Yan Yuexia.El acompañamiento a la presidenta de México no es el primer servicio de alto perfil realizado por Xu Jin. Su historial demuestra la confianza que las autoridades chinas depositan en ella para proteger a dignatarios extranjeros: