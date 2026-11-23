Durante su conferencia matutina "La Mañanera del Pueblo" desde Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum abordó las especulaciones que circulaban en los últimos días sobre posibles ajustes en la cúpula de seguridad del país. La mandataria fue enfática al descartar cualquier cambio, afirmando que desconoce el origen de dichos rumores y reiterando su respaldo absoluto al secretario Omar García Harfuch."No hay ningún cambio en el gabinete", sentenció la presidenta, dejando claro que la estructura del equipo encargado de la estrategia de seguridad nacional permanece intacta y que Harfuch continuará liderando los esfuerzos federales en la materia.La ratificación de García Harfuch se produce en un momento clave para la administración, justo después del exitoso operativo que derivó en la captura de Fausto Isidro Meza Flores, alias "El Chapo Isidro", identificado como uno de los líderes históricos del cártel de los Beltrán Leyva. Lejos de ver la complejidad de este tipo de operativos como un motivo de reestructuración, Sheinbaum destacó que las acciones recientes de las fuerzas federales han validado la estrategia implementada por su gobierno, demostrando la capacidad de respuesta y coordinación de las instituciones de seguridad.Más allá de la estabilidad administrativa, la presidenta subrayó un resultado tangible de la estrategia actual: el fortalecimiento de la percepción ciudadana sobre la seguridad en el país. Según Sheinbaum, la contundencia en los operativos contra el crimen organizado, como el reciente despliegue en Sinaloa, ha generado un impacto positivo en la confianza de la población hacia las instituciones encargadas de proteger a la sociedad. Con este mensaje, el gobierno federal busca cerrar la puerta a cualquier especulación sobre inestabilidad en el gabinete de seguridad, proyectando una imagen de unidad y continuidad en la lucha contra la delincuencia organizada.