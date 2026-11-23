El general Ricardo Trevilla Trejo informó que los cuatro elementos del Ejército Mexicano que perdieron la vida durante el operativo recibirán honores fúnebres en los lugares que determinen sus familiares. Tres de los soldados caídos pertenecían a un batallón de Veracruz (entre ellos Luis Eduardo, originario de Jalcomulco, y Abraham, de Tlapacoyan) y el cuarto estaba adscrito a una unidad militar de Los Mochis, Sinaloa.Durante la conferencia matutina, el titular de Defensa confirmó que, por instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum, ya se giraron órdenes para otorgar apoyos extraordinarios a las familias de los caídos, más allá de las prestaciones reglamentarias. En esta asistencia participarán la Secretaría de Gobernación a través de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado y el gobierno del estado de Sinaloa.Trevilla Trejo explicó que la operación se ejecutó el 20 de noviembre con un despliegue de 361 elementos del Ejército, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional, apoyados por 14 aeronaves. El contingente incluía cinco helicópteros UH-60 Black Hawk y un EC-725 Cougar artillados, cinco aeronaves Texan, dos transportes pesados y un vehículo aéreo no tripulado como reserva estratégica.Las fuerzas federales establecieron un perímetro de seguridad a las 19:50 horas. Aunque las personas dentro del inmueble objetivo se entregaron inicialmente sin resistencia, integrantes del grupo criminal atacaron al personal castrense para intentar impedir la captura, utilizando ametralladoras calibre .50 y rifles Barrett contra los helicópteros militares, además de provocar bloqueos carreteros. La situación fue controlada alrededor de las 23:20 horas, sin que se reportaran personas civiles ajenas a los hechos heridas o fallecidas.Además de Fausto Isidro Meza Flores, las fuerzas federales lograron la detención de su círculo cercano, incluyendo a Germán "N", alias "Serafín" (primo y segundo al mando); José Luis "N" (cuñado y operador financiero); Pánfilo "N" (primo y operador logístico), y a otros dos integrantes de la organización.El balance de la confrontación arrojó la baja de 16 presuntos integrantes del grupo criminal, una cifra que se actualizó tras localizar más cuerpos durante las jornadas del 21 y 22 de noviembre. En el lugar se aseguraron armas largas, dos rifles Barrett, una ametralladora calibre .50, un lanzagranadas y 17 vehículos, ocho de ellos con blindaje artesanal. Asimismo, se retiraron 50 vehículos que los delincuentes utilizaban para bloquear 21 puntos carreteros en Sinaloa.El secretario de la Defensa precisó que Estados Unidos proporcionó información de inteligencia para ubicar el objetivo, pero enfatizó que la operación fue ejecutada en su totalidad por fuerzas mexicanas. Este intercambio se realizó bajo los principios de reciprocidad, confianza mutua, respeto a la soberanía y coordinación sin subordinación, complementando los trabajos de inteligencia nacionales sin sustituir la conducción del operativo.Tras su captura, los detenidos fueron trasladados por tierra a Culiacán y posteriormente por vía aérea a la Ciudad de México, llegando alrededor de las 05:20 horas del 21 de noviembre, donde quedaron a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) por delitos de delincuencia organizada y contra la salud, además de enfrentar una solicitud de extradición por parte de Estados Unidos.