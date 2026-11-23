Durante la conferencia matutina de este lunes, el secretario de Marina detalló el impacto de las operaciones sostenidas contra la organización criminal. En casi dos años, la Armada de México reportó la detención de 234 personas y el aseguramiento de más de 34 toneladas de metanfetamina, 1,588 kilogramos de marihuana y 1,310 kilogramos de fentanilo.Además, se decomisaron 357 armas, 2,314 artefactos explosivos improvisados, se neutralizaron 38 laboratorios clandestinos y se erradicaron 15 plantíos ilícitos. Según el balance oficial, estas acciones representaron una afectación económica superior a los 13 mil 99 millones de pesos para las finanzas del cártel. Uno de los golpes más contundentes ocurrió el 4 de diciembre de 2024 en Los Mochis, Sinaloa, con el decomiso de 1.3 toneladas de pastillas de fentanilo, lo que supuso un impacto de aproximadamente 400 millones de dólares a la estructura criminal.La ofensiva se centró en debilitar la estructura del cártel desde adentro, golpeando a sus operadores financieros, productores y células armadas. Entre los mandos abatidos o capturados en este periodo destacan "Payo" (mayo 2025), la muerte de Pedro Inzunza Coronel, alias "El Pichón" (noviembre 2025), y la detención de "Sagitario" (diciembre 2025).En julio de 2026, fue capturado "Yukito", identificado como segundo al mando de las Fuerzas Especiales Yuko e integrante del tercer círculo de seguridad de "Chapo Isidro". Más recientemente, el 26 de octubre, murieron en un enfrentamiento "Chuy Peñuelas" y "Profe". El golpe final a la seguridad del capo ocurrió el 19 de noviembre, cuando fuerzas federales detuvieron a seis integrantes de las Fuerzas Especiales Avendaño, incluyendo a su líder "El Chendo" y a "El Pagador", dejando vulnerable a Meza Flores un día antes de su captura.El 20 de noviembre, en el marco de la Operación Centella, fuerzas especiales del Ejército y la Guardia Nacional lograron la captura de Fausto Isidro Meza Flores en Guasave. El operativo, coordinado con inteligencia de Estados Unidos, dejó un saldo de 16 presuntos criminales y cuatro militares fallecidos. Junto a "Chapo Isidro" fueron detenidos su segundo al mando, Germán "N", alias "Serafín", y su operador financiero, José "N".La ofensiva no se detuvo con la captura del líder. El 21 de noviembre, las autoridades detuvieron a Roberto Carlos Leal Quintero, alias "Bentrix", identificado como uno de los principales productores de fentanilo de la organización, con capacidad de distribución en cinco entidades de Estados Unidos.A pesar de estos contundentes golpes, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, advirtió que el Cártel de Guasave conserva colaboradores relevantes y no puede considerarse desarticulado por completo. Para mantener la presión, la Secretaría de Marina mantiene un despliegue de 3 mil 200 elementos en Sinaloa, apoyados por vehículos, aeronaves, embarcaciones y drones para reforzar la presencia en zonas terrestres, marítimas y corredores estratégicos. La institución afirmó que, si bien los resultados acumulados representan un avance significativo en el debilitamiento de la organización, la permanencia de operadores y células criminales exige continuar las acciones para reducir su capacidad de violencia.