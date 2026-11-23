Durante su conferencia matutina de este lunes 23 de noviembre, la presidenta Claudia Sheinbaum envió un mensaje de condolencia, cariño y admiración a los cuatro militares que perdieron la vida en el operativo. "Cuatro hombres muy preparados, pero sobre todo con mucha entrega al país", destacó la mandataria, extendiendo su reconocimiento no solo a los familiares, sino a todo el Ejército y la Defensa Nacional.El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, honró la memoria de los caídos y deseó una pronta recuperación a los 10 militares heridos. Por su parte, el secretario de la Defensa Nacional, general Ricardo Trevilla Trejo, agradeció las muestras de afecto, incluidas las de dependencias de Estados Unidos, y confirmó que se realizarán honores fúnebres según lo decidan las familias. El director de la DEA, Terry Cole, también se sumó a las condolencias a través de la red social X, asegurando que la valentía y el sacrificio de los integrantes del Ejército Mexicano no serán olvidados.El general Trevilla Trejo detalló que el operativo, denominado "Centella", contó con un despliegue de 361 elementos y 14 aeronaves, integrando a Fuerzas Especiales, la Guardia Nacional y la Brigada de Fusileros Paracaidistas. Durante el enfrentamiento, además de la captura de Meza Flores, se reportó la baja de 16 presuntos delincuentes (cifra que actualiza un reporte inicial de siete, localizado el resto posteriormente). En el lugar se aseguraron dos fusiles Barrett, ametralladoras, lanzagranadas y 17 vehículos, ocho de ellos con blindaje artesanal. La Defensa aseguró que no hubo personas ajenas a los hechos heridas o fallecidas y que en todo momento se respetaron los derechos humanos.Fausto Isidro Meza Flores, de 44 años, es identificado por autoridades de Estados Unidos como presunto líder de la organización Meza Flores (también conocida como Cártel de Guasave) y jefe de la organización "Beltrán Leyva", aliado de la facción "Mayos" del Cártel del Pacífico. Considerado uno de los principales productores de drogas sintéticas como el fentanilo, formaba parte de la lista de los 10 fugitivos más buscados del FBI.García Harfuch subrayó que este operativo no fue un hecho aislado, sino parte de la estrategia federal en Sinaloa vigente desde septiembre de 2024. Entre el 1 de octubre de 2024 y el 15 de noviembre de 2026, las autoridades federales y estatales detuvieron en la entidad a cerca de 4,200 personas señaladas como generadoras de violencia, además de asegurar más de 150 toneladas de droga y 7,400 armas de fuego.Este reconocimiento a las fuerzas armadas sigue la línea marcada por la presidenta en febrero de 2026, cuando tras el operativo en Tapalpa, Jalisco, donde fue abatido Nemesio Oseguera "El Mencho", Sheinbaum ya había expresado su total reconocimiento al Ejército, la Guardia Nacional y el Gabinete de Seguridad.