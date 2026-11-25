Durante su conferencia de prensa matutina de este miércoles 25 de noviembre desde Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum reveló que su administración implementará una página web y cuentas especiales en redes sociales para exhibir y desmentir de manera sistemática las mentiras y calumnias en su contra.La mandataria explicó que esta medida es necesaria debido al volumen de desinformación que circula diariamente. "Son tantas que no nos dan los miércoles del Detector de Mentiras", señaló Sheinbaum, añadiendo que es crucial desmentir estas narrativas para evitar que "se quede la idea de que es verdad lo que se planteó en los medios". Aclaró que, debido a que este miércoles se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, el tradicional Detector de Mentiras se pospuso un día, pero la nueva plataforma será una solución permanente.La presidenta hizo énfasis en que existen sectores de la prensa y comentaristas que, "no importa lo que hagamos, siempre van a estar en contra" y que "les encanta la calumnia, la mentira, las fake news".Como ejemplo reciente de esta dinámica, Sheinbaum mencionó una nota periodística que "calumnió" a Luz Elena González Escobar, titular de la Secretaría de Energía. La falsedad de la información fue tal que obligó a la dependencia a emitir un comunicado oficial para precisar los hechos, situación que la presidenta calificó como "pura mentira, pura calumnia".En otro tema relevante de la mañana, la Jefa del Ejecutivo respondió a las recientes declaraciones del excandidato presidencial y reconocido economista José Antonio Meade, quien admitió que la actual administración (la 4T) ha logrado superar las metas fiscales, controlar el déficit público, mejorar el PIB y mantener un superávit fiscal."Muy interesantes las declaraciones y, en efecto, vamos bien", afirmó Sheinbaum. La presidenta aprovechó para contrastar este reconocimiento con la crítica sistemática de ciertos medios, señalando: "Hay quien, no importa lo que hagamos, si el déficit estuviera en 1%, de todas maneras nos criticarían. Pero vale la pena escuchar a una persona como José Antonio Meade, que es un economista reconocido y que está reconociendo los esfuerzos que está haciendo el gobierno de México y nuestra política económica".Con este anuncio, la administración federal busca fortalecer su comunicación directa con la ciudadanía, reduciendo la dependencia de los filtros mediáticos tradicionales y estableciendo un canal oficial y ágil para la verificación de hechos.