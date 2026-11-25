Durante su conferencia matutina de este miércoles 25 de noviembre, la presidenta Claudia Sheinbaum abordó los cuestionamientos sobre la concentración de contratos electorales en determinadas empresas durante décadas. La mandataria señaló que el INE tiene todas las atribuciones para establecer sus propios criterios de licitación sin requerir la intervención o resolución de autoridades de competencia, como la actual Comisión Nacional Antimonopolio.Sheinbaum advirtió que incluir requisitos de "experiencia" en las convocatorias puede funcionar como una barrera de entrada que dirige la licitación hacia compañías que ya han trabajado con el instituto. "Si siempre se ha contratado a una empresa y en el siguiente lineamiento pones: solo podrán participar las que tengan experiencia, pues ya dirigiste la licitación", declaró, exhortando al órgano electoral a establecer reglas que amplíen la concurrencia de decenas de compañías capaces de fabricar los materiales requeridos.La postura de la presidenta se alinea con el anuncio realizado la semana anterior por el Gobierno federal para reforzar a Talleres Gráficos de México, organismo descentralizado sectorizado en la Secretaría de Gobernación. Sheinbaum hizo una clara distinción entre los materiales electorales generales, que pueden ser producidos por diversos proveedores, y aquellos que exigen medidas de seguridad específicas, como las boletas electorales.Para la elaboración de boletas, que requiere estrictos controles sobre el papel, la impresión, el resguardo y el traslado hasta las casillas, la presidenta propuso que Talleres Gráficos de México sea el principal productor. Si fuera necesario contratar a una empresa externa por falta de capacidad, el proceso debería justificar con precisión la elección y las condiciones de seguridad aplicables, preservando en todo momento la cadena de custodia.El proyecto del Gobierno federal, expuesto recientemente por la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, se implementará en dos fases. La primera contempla nuevas reglas de transparencia, un padrón público de proveedores y registros abiertos de contratos y órdenes de producción. La segunda fase, programada para iniciar en julio de 2027 y concluir en 2030, prevé una iniciativa para crear una Ley de la Imprenta Nacional de México y modificaciones a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. El objetivo es que la documentación electoral y los impresos oficiales prioritarios sean elaborados por entes públicos, mientras el INE conserva las atribuciones para establecer especificaciones y vigilar los controles de calidad.El plan también incluye la creación de un almacén nacional para recuperar, reparar y reutilizar urnas y canceles, así como acuerdos con centros de investigación para desarrollar y certificar insumos. Este impulso busca corregir la tendencia observada en 2024, cuando el 59% de los Organismos Públicos Locales Electorales (Oples) no mandó imprimir sus boletas en Talleres Gráficos, a pesar de que esta institución produjo 317 millones de boletas para las elecciones federales de 2024 y 602 millones en 2025."Lo que pasa es que no hicieron lo que tenían que hacer en su momento", concluyó Sheinbaum, enfatizando que las reglas de contratación deben permitir la competencia donde sea posible y justificar de forma transparente los casos en los que se requieran capacidades específicas de seguridad.