Durante la conferencia matutina "La Mañanera del Pueblo" de este 25 de noviembre, el gobierno federal dio a conocer la campaña "Hombres por la Transformación". El evento, encabezado por la secretaria de Mujeres, Laura Itzel Castillo, incluyó la firma virtual de compromisos por parte de alumnos del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP) en Iztapalapa, marcando el inicio de una iniciativa que busca combatir las alarmantes cifras de violencia en el país desde la raíz.La subsecretaria de Mujeres, Elvira Concheiro, fue enfática al señalar que "los hombres tienen mucho que hacer, reconocer, cuestionar y cambiar". La campaña tiene como objetivo central involucrar a la población masculina en la prevención de las violencias contra mujeres, adolescentes y niños, reconociendo que la erradicación de este flagelo requiere la participación activa de todos los sectores de la sociedad.Laura Itzel Castillo destacó que la prevención exige un diálogo directo con los hombres sobre la responsabilidad que les compete frente a la violencia. La funcionaria subrayó que, si bien es vital informar a las mujeres sobre los mecanismos de atención y denuncia, esto no será suficiente si no se trabaja de manera paralela con los agresores o potenciales agresores para modificar las conductas que permiten que las agresiones persistan.La estrategia se aleja de enfoques punitivos exclusivos para abrazar un proceso de reaprendizaje. "La transformación social pasa por la forma en que las personas se relacionan", afirmó la secretaria, enfatizando la necesidad de deconstruir patrones machistas desde la convivencia diaria.La campaña se articulará en torno a 12 compromisos específicos, los cuales surgieron de mesas de trabajo con hombres de distintos sectores y ocupaciones. Estos participantes reflexionaron sobre su papel para garantizar la igualdad sustantiva y propusieron convertir esos acuerdos en una plataforma que convoca a otros hombres a cuestionar ideas, prácticas y relaciones que reproducen el machismo.La subsecretaria Elvira Concheiro explicó que la estrategia comenzará con un despliegue nacional en espacios digitales y territoriales, combinando comunicación pública con acciones concretas. Estos 12 compromisos serán adaptados para ser aplicados en contextos cotidianos como la casa, la escuela, el trabajo, la comunidad y las redes sociales.La adhesión a la campaña no es el punto final, sino un punto de partida para promover conversaciones constantes entre hombres y llevar estos acuerdos a prácticas tangibles, buscando construir una sociedad donde la vida libre de violencias sea una realidad para todas las mujeres, adolescentes y niñas de México.