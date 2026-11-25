Al comparecer ante la Comisión de Educación del Senado, el titular de la SEP, Mario Delgado Carrillo, reveló que el presupuesto destinado a la educación para el año 2027 crecerá un 11 por ciento, situándose en 1.3 billones de pesos, el monto más alto en la historia del país. El funcionario enfatizó que este incremento busca garantizar el derecho a la educación mediante apoyos en becas e infraestructura escolar.Sin embargo, la comparecencia estuvo marcada por el escrutinio de la oposición. La senadora priista Cristina Ruiz Sandoval cuestionó el deterioro de los indicadores educativos, poniendo sobre la mesa los resultados de la prueba PISA 2025, que muestran un panorama preocupante en matemáticas, lectura y ciencias. Además, lo acusó de privilegiar su trayectoria como operador político de Morena (se le cuestionó sobre su posible designación como coordinador en la quinta circunscripción para 2027) por encima de sus responsabilidades al frente de la SEP.Delgado respondió con orgullo a su pasado como presidente nacional de Morena, recordando los triunfos electorales del partido, pero pidió centrar el debate en los avances educativos. Respecto a PISA, cuestionó la representatividad de la prueba para orientar políticas públicas, señalando que la muestra en México es de apenas poco más de siete mil estudiantes.Uno de los anuncios operativos más destacados fue la entrada en vigor, el pasado 3 de noviembre, del acuerdo para regular el uso de celulares y tabletas en las escuelas. Esta disposición, respaldada por una consulta a más de 565 mil docentes (de los cuales el 81% apoyó la medida), restringe el uso de estos dispositivos durante la jornada escolar en educación básica, mientras que en bachillerato y educación superior se promueven acuerdos de ciudadanía digital crítica.Asimismo, Delgado destacó un decreto presidencial que obliga a las plataformas tecnológicas a colaborar en la detección y eliminación de contenidos relacionados con violencia, acoso y abuso sexual, reforzando la protección de menores en entornos digitales.El secretario también presentó cifras contundentes en respaldo al magisterio. Reportó la basificación de 200 mil maestros durante 2026, lo que eleva la cifra a 1.2 millones desde 2018. En materia salarial, los docentes recibieron un aumento del 10% en 2025 y del 9% en 2026, acumulando un crecimiento real superior al 80% desde el inicio de la actual administración. Además, más de 160 mil maestros han logrado cambiar su centro de trabajo para acercarse a sus hogares.En un movimiento estructural clave, Delgado confirmó la desaparición de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (USICAMM). En su lugar, se está construyendo un nuevo sistema de ingreso y promoción, diseñado a partir de una consulta nacional en la que participaron más de 700 mil docentes.Cerrando su intervención, el titular de la SEP retomó la retórica de la presidenta Claudia Sheinbaum sobre la consolidación de una "república educadora, humanista y científica". Delgado subrayó que, bajo este modelo, las niñas, niños y jóvenes son reconocidos como sujetos de derecho con oportunidades reales para construir su futuro, enfatizando que ahora son "becarios, ya no sicarios, revoltosos, ni 'ninis'", como se les etiquetaba en el pasado, reafirmando el compromiso de que ninguna condición económica, social o territorial limite el derecho a la educación en México.