Durante su conferencia de prensa matutina, "La Mañanera del Pueblo", celebrada en el Salón de la Tesorería de Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum se pronunció sobre las operaciones de la compañía aeronáutica SpaceX, dirigida por Elon Musk. La mandataria destacó que, aunque la empresa tiene su sede y sitios de lanzamiento en Texas, durante el despegue de sus cohetes ocupa una parte del espacio aéreo mexicano, lo que hace necesario regular esta actividad.Esta postura del Ejecutivo federal se suma a la creciente preocupación de grupos protectores del medio ambiente, quienes han alertado sobre la basura y los residuos que generan estos lanzamientos y que terminan varados en las costas y playas del estado de Tamaulipas, afectando los ecosistemas locales.Para abordar esta situación, el gobierno mexicano ya sostuvo un encuentro con la embajada de Estados Unidos con el fin de analizar las operaciones de la compañía. El objetivo principal de la futura reunión entre las autoridades aeroespaciales de ambos países es establecer un permiso formal para el uso del espacio aéreo mexicano, definir los intervalos de tiempo entre cada lanzamiento y, de considerarse necesario, solicitar la reubicación de la zona de lanzamiento para minimizar el impacto transfronterizo.De manera paralela a la gestión diplomática, Sheinbaum recordó que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) ya se encuentra realizando las investigaciones correspondientes sobre los residuos de SpaceX en territorio mexicano. Dependiendo de los hallazgos, la dependencia ambiental podría imponer sanciones a la empresa por el daño ecológico, reforzando así la postura de México de proteger su territorio y sus costas ante las externalidades de la industria aeroespacial vecina.