Durante su conferencia matutina, "La Mañanera del Pueblo", la presidenta Claudia Sheinbaum se pronunció sobre el caso, condenando enérgicamente cualquier tipo de violencia. La mandataria reveló que envió un mensaje directo de solidaridad a la escritora, asegurándole que cuenta con el apoyo total del Gobierno de México para presentar su denuncia de abuso y acceder a la justicia. "Estamos con ella", afirmó la titular del Ejecutivo, subrayando el compromiso del Estado en la protección de las víctimas y en la lucha contra la impunidad.Según se dio a conocer, en 2026 ambas partes habían firmado un acuerdo de confidencialidad. En este pacto, Francisco Aguirre Gómez se comprometía a realizar donativos a organizaciones infantiles a cambio de que Santaolalla no iniciara un proceso legal en su contra. Sin embargo, al incumplir con este compromiso, la escritora tomó la firme y valiente decisión de romper el silencio y proceder con una demanda judicial.En su testimonio público, Santaolalla señaló que las agresiones no se limitaron a un solo lugar, sino que algunas de ellas ocurrieron durante viajes familiares realizados tanto en Francia como en México. Con este paso al frente, la escritora busca no solo hacer justicia por los hechos vividos en su infancia y adolescencia, sino también visibilizar la importancia de romper los pactos de silencio que históricamente han protegido a los agresores, enviando un mensaje de fortaleza a otras sobrevivientes de violencia.