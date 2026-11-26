En una reveladora entrevista concedida al diario El País, la escritora mexicana Ximena Santaolalla expuso la identidad de su presunto abusador, detallando que fue víctima de agresiones sexuales de manera cotidiana desde los cinco hasta los 14 años de edad. La víctima calcula que, durante ese periodo de nueve años, sufrió aproximadamente 2,500 abusos.Santaolalla recordó que las agresiones comenzaron meses después de que el empresario contrajera matrimonio con su madre, la también escritora Adriana Abdó, en el verano de 1988, cuando la familia residía en un departamento en la colonia Polanco, Ciudad de México. Según su testimonio, en el pasado firmó un pacto de confidencialidad con su padrastro para no proceder legalmente a cambio de donaciones y una pensión económica. Sin embargo, decidió romper el acuerdo y hacer pública la denuncia tras el incumplimiento del empresario. Hasta el momento, no se ha revelado si Santaolalla ya inició acciones legales formales o planea hacerlo.Tras la valiente denuncia pública, el medio hermano de Ximena, Juan Aguirre Abdó, le externó su total apoyo a través de redes sociales, escribiendo: "Toda mi solidaridad con mi querida hermana, Ximena".Por su parte, Grupo Radio Centro, donde Francisco Aguirre Gómez se desempeñaba como presidente del Consejo de Administración desde 1999, publicó un comunicado oficial abordando la situación. La empresa confirmó que Aguirre presentó su renuncia al cargo el pasado 18 de noviembre de 2026. En el mismo texto, la compañía condenó "cualquier forma de violencia o abuso", expresó su respaldo a las víctimas y reafirmó su compromiso institucional con la integridad, la dignidad humana y la tolerancia cero ante cualquier agresión.Francisco Aguirre Gómez, de 85 años, es un empresario mexicano egresado de la carrera de Administración de Negocios por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM). Hasta la fecha, no ha emitido ningún pronunciamiento público respecto a las graves acusaciones en su contra.Mientras tanto, la trayectoria profesional de Ximena Santaolalla (nacida en 1983 en Tlanalapa, Hidalgo) cobra un profundo significado en este contexto. Además de ser abogada, se desempeña como psicoterapeuta, enfocando su práctica clínica en la atención a sobrevivientes de violencia temprana. En el ámbito literario, publicó en 2025 su novela Un jardín al fondo de la noche, obra que aborda la historia de Guinea, una niña que sufre abusos sexuales a manos de su padrastro y se refugia en la fantasía para sobrevivir, explorando además las secuelas de este trauma en la vida adulta, lo que hoy se lee como un poderoso testimonio ficcionalizado de su propia realidad.