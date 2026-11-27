La presidenta Claudia Sheinbaum informó a través de su cuenta en la red social X que la primera tormenta invernal de la temporada afectará principalmente a los estados de Jalisco, Colima, Michoacán, Durango y Chihuahua. Se prevén temperaturas mínimas de hasta -10 grados centígrados en las sierras de Durango y Chihuahua.Además, el Servicio Meteorológico Nacional advierte sobre la posibilidad de caída de nieve o aguanieve en zonas montañosas de Jalisco, Colima y Michoacán. Durante la noche, este fenómeno podría extenderse a regiones ubicadas por encima de los 2,800 metros sobre el nivel del mar en Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Veracruz, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Morelos y la Ciudad de México.El frente frío número 8, impulsado por una masa de aire ártico, no solo traerá frío, sino también precipitaciones significativas. Se esperan lluvias puntuales torrenciales en zonas de Jalisco, Colima y Michoacán, así como lluvias intensas en Guanajuato, Estado de México y Guerrero. Chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes abarcarán regiones del norte, noreste, centro, sur y sureste del país.Asimismo, se pronostican vientos del componente norte con rachas de 90 a 100 kilómetros por hora en el Istmo y Golfo de Tehuantepec, y de 40 a 60 km/h en la costa sur de Veracruz.La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) hizo un llamado a la población para extremar precauciones y seguir las siguientes medidas de seguridad: