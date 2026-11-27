Durante su intervención en el II Taller Subregional Anticorrupción, la fiscal general Ernestina Godoy Ramos enfatizó que las instituciones cumplen mejor sus funciones cuando mantienen un diálogo permanente, comparten experiencias y trabajan de manera coordinada. La funcionaria señaló que este encuentro debe traducirse en compromisos concretos para establecer mecanismos efectivos de coordinación, intercambio de información, fortalecimiento de capacidades y evaluación de resultados.Godoy Ramos destacó que cualquier estrategia regional exitosa debe contemplar todas las etapas del combate a la corrupción: prevención, detección, investigación y, de manera particular, la sanción de los responsables, con el fin de reducir los altos índices de impunidad que afectan a la región.La titular de la FGR explicó que la institución impulsa un modelo de procuración de justicia orientado a mejorar la eficacia de las investigaciones y a colocar en el centro de sus actuaciones a las personas y comunidades afectadas por los delitos. Para lograrlo, se está trabajando activamente en la capacitación y el desarrollo de capacidades del personal ministerial, dotándolo de mejores herramientas teóricas y prácticas.Asimismo, puntualizó que el combate a la corrupción no debe limitarse únicamente a la investigación y persecución penal. Se requiere una perspectiva integral que permita atender las causas estructurales del problema, identificar sus consecuencias y, fundamentalmente, restablecer los derechos y la confianza de las víctimas.Por su parte, Alejandro Encinas, subsecretario de Buen Gobierno, reconoció que, a pesar de los avances, las instituciones todavía enfrentan obstáculos significativos para intercambiar información y actuar de manera oportuna y coordinada a nivel internacional, un reto que este tipo de espacios busca superar.El evento contó con la participación de altos funcionarios, entre ellos Omar Reyes Colmenares, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF); Aureliano Hernández Palacios Cardel, titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF); Giovanni Tartaglia Polcini, director adjunto de EL PACCTO 2.0, y Belén Martínez Carbonell, jefa de la Delegación de la Unión Europea en México.Además, el taller sirvió como plataforma de intercambio con servidores públicos y representantes de diversos países de la región, incluyendo a Costa Rica, Cuba, El Salvador, Guatemala, Honduras, Panamá y República Dominicana, reafirmando el compromiso multilateral en la lucha contra la criminalidad transnacional organizada y la corrupción.