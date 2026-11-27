El gobierno de México formalizó su rechazo ante la reciente announcement del director de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA), Terry Cole, sobre la habilitación de canales en WhatsApp y Signal para que ciudadanos reporten a presuntos integrantes, socios o funcionarios vinculados con grupos criminales en México.Durante su conferencia matutina de este viernes 27 de noviembre, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que Roberto Velasco Álvarez, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), se comunicó con el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, para presentar la queja oficial. La mandataria destacó que el diplomático estadounidense se comprometió a revisar la situación, subrayando que su administración tiene la obligación constitucional y el mandato popular de defender la soberanía nacional. "Tenemos que decir lo que pensamos y además es una obligación hacerlo", enfatizó Sheinbaum, aclarando que la relación con el vecino del norte debe ser de coordinación, nunca de subordinación.Lejos de asumir una postura pasiva, la presidenta señaló que Estados Unidos tiene una responsabilidad ineludible con su propia población: atender el consumo de drogas, desarticular los cárteles que operan dentro de su territorio, y frenar la distribución y el lavado de dinero.Sheinbaum recordó que el gobierno mexicano asume su parte del compromiso, trabajando diariamente en la pacificación del país y en la incautación de laboratorios. Como evidencia de estos esfuerzos, destacó la disminución del 65% en el cruce de fentanilo hacia territorio estadounidense. "Pero ellos tienen una labor allá muy importante, y respetarnos, respetar a México", sentenció, haciendo alusión a las reflexiones del expresidente Andrés Manuel López Obrador sobre las diferencias culturales en torno al consumo y la acumulación.En el mismo evento, la presidenta abordó la reciente colocación de la primera piedra de la Academia Internacional de Capacitación Policial en Querétaro, a la que asistió el embajador Ronald Johnson junto con el gobernador Mauricio Kuri.Sheinbaum reveló que, a finales de octubre, durante una gira por la entidad, sostuvo una conversación directa con el mandatario estatal para establecer los límites de la colaboración extranjera. "Le planteé que estuviera cerca del Gabinete de Seguridad y particularmente de la Secretaría de Relaciones Exteriores, y cuáles eran los límites establecidos jurídicamente para la participación del gobierno de Estados Unidos en algunos cursos que se quisieran dar en la academia", explicó la presidenta.Aseguró que el gobernador de Querétaro comprendió las directrices y que ya se encuentra en comunicación con la SRE para garantizar que cualquier cooperación internacional se realice dentro del marco legal y sin menoscabo de la soberanía mexicana. "Mientras uno tenga claros sus principios y que hay límites en la relación, no tiene por qué ser difícil", concluyó la mandataria.