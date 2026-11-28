La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, a través del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), informó sobre la detección de influenza aviar AH5N1 en 18 ejemplares de aves silvestres y residentes en el Parque Rodolfo Landeros, en Aguascalientes.Personal veterinario de la Comisión México-Estados Unidos para la Prevención de la Fiebre Aftosa y otras Enfermedades Exóticas de los Animales (CPA) llevó a cabo los procedimientos sanitarios internacionales correspondientes, que incluyeron necropsias y la toma de muestras oficiales. Los análisis de laboratorio confirmaron la presencia del virus, lo que motivó la activación inmediata de protocolos de vigilancia epidemiológica y control sanitario para contener cualquier posible propagación.La dependencia federal explicó que durante la temporada otoño-invierno aumenta el desplazamiento de aves migratorias hacia el sur del continente. Este fenómeno natural puede favorecer la dispersión del virus AH5N1, ya que estas aves pueden ser portadoras y trasladarlo durante sus recorridos, depositándolo en humedales, lagunas y otros cuerpos de agua que utilizan como sitios de descanso o alimentación.Para enfrentar este escenario, las medidas implementadas en el parque forman parte de los mecanismos permanentes de vigilancia sanitaria bajo el enfoque de "Una Salud". Esta estrategia, que reconoce la interconexión entre la salud humana, animal y ambiental, se ejecuta en estrecha coordinación con las secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y de Salud, con el fin de proteger a la población, a la fauna silvestre y a las actividades productivas.Aunque las autoridades sostuvieron que las detecciones en el Parque Rodolfo Landeros no representan un riesgo para la avicultura nacional, reiteraron la necesidad de mantener medidas de bioseguridad en todo el territorio. La Secretaría de Agricultura exhortó a los responsables de parques, zoológicos y otros espacios con fauna a reforzar sus protocolos y a reportar de inmediato cualquier signo clínico inusual.Las señales de alerta incluyen manifestaciones respiratorias, digestivas o nerviosas tanto en aves como en mamíferos. Las autoridades recomiendan enfáticamente evitar la manipulación de animales enfermos o muertos y notificar cualquier hallazgo a través de los canales de comunicación oficiales del Senasica. La notificación oportuna es clave para activar los protocolos de atención, realizar las pruebas necesarias y proteger la salud pública y la producción avícola del país. Mientras tanto, el Parque Rodolfo Landeros permanece bajo estricta vigilancia sanitaria mientras las autoridades continúan con las acciones de control y prevención.