A través de un decreto publicado este viernes en el Diario Oficial de la Federación (DOF), la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum extendió el esquema regulatorio para la importación definitiva de vehículos usados, el cual estaba programado para vencer el 30 de noviembre de 2026. El nuevo plazo estará vigente hasta el 30 de noviembre de 2027.El gobierno federal argumentó que la franja y región fronteriza norte del país presenta una dinámica económica específica con Estados Unidos. Por ello, con el objetivo de seguir fortaleciendo la integración económica de la región de Norteamérica, se considera urgente mantener condiciones favorables que otorguen certeza y seguridad jurídica a los importadores, garantizando al mismo tiempo que los vehículos cumplan con disposiciones de seguridad, protección al medio ambiente y un comercio transfronterizo ordenado.Es importante destacar que esta extensión no suprime el pago de aranceles ni los requisitos aduaneros que rigen la importación definitiva. Las operaciones podrán continuar tanto en la franja fronteriza como en el resto del territorio nacional, siempre y cuando se cumplan las disposiciones vigentes. El decreto mantiene la condición de que el número de identificación vehicular (VIN) debe corresponder a unidades fabricadas o ensambladas en México, Estados Unidos o Canadá. Asimismo, se mantienen las restricciones absolutas para la importación de vehículos con reporte de robo o cuya circulación esté prohibida o restringida en su país de procedencia.Las autoridades hicieron un llamado a no confundir este procedimiento con el programa extraordinario de regularización de automóviles de procedencia extranjera, conocidos coloquialmente como "autos chocolate", el cual concluyó definitivamente el 31 de diciembre de 2025.La extensión corresponde exclusivamente al esquema de importación definitiva, un trámite legal y regulado. Durante 2026, las autoridades han advertido sobre intermediarios fraudulentos que ofrecen trámites de regularización sin fundamento legal. Por ello, se recomienda encarecidamente a los ciudadanos consultar con las autoridades aduaneras o con un agente aduanal acreditado antes de comprar un vehículo en el extranjero, para verificar que la unidad cumpla con las condiciones de importación y conocer el costo real del procedimiento, evitando así fraudes y gastos innecesarios.