Ignorando los reclamos de partidos de oposición y expertos electorales, la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral (INE) avaló mantener la medición de la sobrerrepresentación por partido y no por coalición. La medida fue aprobada con una votación de dos votos contra uno: los consejeros Norma de la Cruz y Arturo Chávez rechazaron la propuesta de su homólogo Arturo Castillo.No obstante, por mayoría, la comisión sí aprobó un "candado" para evitar que los partidos se transfieran militantes entre sí, una práctica que fue duramente cuestionada tras los comicios presidenciales de 2024. Los puntos aprobados serán discutidos por las 10 consejerías en la sesión del Consejo General programada para el próximo lunes 30 de noviembre.Durante la sesión, el consejero Arturo Castillo propuso un mecanismo adicional para evitar la distorsión de la representación. Sugirió aplicar el criterio de "fuerza electoral efectiva", lo que significaría que, si una coalición gana un distrito, el triunfo se contabilizaría al partido que, dentro de esa alianza, obtuvo la mayor cantidad de votos por sí solo. "Esto nos permite reflejar cuál es el apoyo real del partido contra cuál debe ser su representación parlamentaria real", explicó Castillo, aclarando que en distritos sin este supuesto se aplicaría el mecanismo actual de afiliación efectiva.Sin embargo, el consejero Arturo Chávez se opuso firmemente, argumentando que el INE no es el Congreso y carece de facultades para legislar, por lo que debe apegarse a la literalidad de la norma. "Como viene el proyecto es adecuado a una realidad política establecida, en un sistema mixto de representación", sostuvo Chávez.La postura de Chávez fue recibida con indignación por la oposición. El representante del PAN ante el INE, Víctor Hugo Sandón, recriminó al consejero por realizar una "lectura oficialista", recordando su pasado como funcionario en el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. A pesar de las fuertes críticas y de haber amagado con no participar en los comicios, el PAN confirmó que sí acudirá a las urnas.Por su parte, el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, reveló que Morena está de acuerdo con la propuesta de eliminar las 200 diputaciones plurinominales y la cláusula de gobernabilidad. Aunque calificó el planteamiento como "bueno", descartó una reforma inmediata, señalando que esperarán el "momento oportuno". Desde la perspectiva del oficialismo, eliminar estas figuras acabaría de raíz con el debate sobre cómo el INE distribuye los plurinominales en 2027, un tema que sigue generando profunda inconformidad entre las fuerzas opositoras.