Mijares es un soldado del amor

Hace más de 40 años, en 1981, Mijares saltó al escenario del Festival Valores Juveniles en donde interpretó la canción Soñador. Su carrera iniciaba entonces y ese título dibujó su anhelo por compartir sus interpretaciones ante el público y la industria musical. Más tarde, su primer disco, publicado en 1986, llevaría su nombre hilado al de este tema.

Hoy, el cantante de 65 años confesó que sigue siendo un soñador y también ese “soldado del amor”, como se llama otro de sus éxitos, que defiende el género del pop latino ante el paso de los años.

El cantante de la Ciudad de México, cuyo nombre completo es José Manuel Mijares Morán, será uno de los exponentes que reciban el próximo 12 de noviembre, en el Teatro Lope de Vega en Sevilla España, el Premio a la Excelencia Musical 2023 que otorga la Academia Latina de la Grabación.

“Ese soñador sigue soñando. El sueño que uno siempre tiene y que sigue soñando, porque no puedes dejar de querer hacer eso, es mantenerse en el gusto del público. Sí, empieza todo con un disco, luego con dos, con hacer promociones, entrevistas, shows. Pero, lo que los artistas más anhelamos, es el poder seguir ahí, en el gusto del público, que la gente sepa que ahí estás. El mayor reto, para cualquier artista, es continuar. Ojalá que la gente, el público, me permita seguir unos añitos más en esto”, expresó Mijares en entrevista.

Antes de su primer álbum, el cantante trabajó en bares nocturnos en Japón y fue parte, más adelante, del coro de Emmanuel, con quien hoy trabaja codo a codo en el Two’r Amigos, proyecto que celebra diez años y con el que se presentará en concierto este 9 y 10 de agosto próximos en el Auditorio Nacional.

En 1985 representó a México en el Festival OTI de la Canción nuevamente con el tema Soñador, con el que fue nombrado como la Revelación del año. Desde entonces, cuenta con 32 álbumes y actualmente tiene cuatro giras internacionales: Mijares en concierto, en donde se presenta en solitario; el Hits Tour, junto a Cristian Castro; el Two’r Amigos, junto a Emmanuel; y Hasta que se nos hizo, al lado de su exesposa y madre de sus hijos, Lucero. Estos dos últimos, con fechas activas en diferentes sedes.

“Estoy muy bien, con muchas sorpresas y trabajo, diversificándome entre los tours con Emmanuel y Lucerito, y más contento con esta noticia del Premio a la Excelencia Musical. Hay que agradecerle al público, no porque ellos hayan votado, sino porque es quien te sostiene a lo largo del tiempo en que te permiten estar. Gracias a la gente que sigue buscando un boleto para irnos a ver o un disco o poniendo nuestra música en las plataformas digitales. Sin ellos, yo creo no hubiéramos llegado a que la Academia reconociera la trayectoria, cosa que me llena de mucha emoción”, señaló.

Sus interpretaciones resuenan en canciones como Bella, Siempre, El privilegio de amar, Corazón salvaje, Para amarnos más, A corazón abierto, Baño de mujeres, Vive en mí, El breve espacio, Soldado del amor, Uno entre mil, Me acordaré de ti, María bonita y Encadenado, entre muchos otros que siguen habitando en diferentes generaciones de escuchas.

“Hay dos cosas que van pasando y en las que me he estado fijando en los shows. De repente hay épocas, que x canción empieza a sonar y la que antes sonaba, ya no tanto. Me está pasando ahora con Soldado del amor. La gente la pide mucho y retomó un nuevo aire. Bella, por ejemplo, salió en 1986 y desde entonces llevo cantándola. Como músico quieres ir cambiando los arreglos y hacerlos más modernos, pero te vas fijando que a la gente le gusta escucharla como la conoció. Quizá con nuevos sonidos, pero sin cambiar la estructura básica de la canción. Eso te lo enseñan los años y los shows. Yo analizo mucho a la gente cuando estoy cantando, qué cara pone con las canciones, como con El privilegio de amar o Para amarnos más, con las que se han casado y las piden mucho, pero año con año van subiendo unas y bajando otras canciones. Es una dinámica padre”, explicó.

Prepara su disco 33

Mijares reveló que está grabando el que será el álbum 33 de su carrera, en el que expondrá tanto temas inéditos como algunas nuevas versiones de los ya conocidos.

“Estamos haciendo el disco número 33 y nos faltan dos canciones por poner la voz y todo. Estuvimos en España, Italia, Los Ángeles y aquí en México. Le puse Mis caprichos, porque ahora sí voy a grabar lo que yo quiera. Metí de todo. Era como se hacía en los 80s, cuando había influencia de canciones italianas y españolas. Me estoy yendo sobre esa onda.

Conocidas, yo creo que habrá un par o una. Hay varios duetos, uno con un gitanazo que me encanta, Antonio Carmona, por eso fuimos a grabar a Madrid. Hay un monstruo de cantante que se llama Mario Biondi, que venía persiguiendo hace años y que es una bestia cantando. Ya lo escucharán.

“Me siento muy contento, porque para las disqueras lo que está funcionando es el corrido tumbado, por ejemplo, y qué padre, pero yo nunca lo he cantado. Sigo siendo un poco fiel a lo que creo yo que sé cantar y que la gente ha reconocido en el tipo de canciones que las lleva a comprar un boleto para irme a ver o escuchar una canción”, reveló.

El cantante tiene claro que la industria ha cambiado y que hay géneros que hoy son los punteros. Sin embargo, el sigue siendo uno de los exponentes del romanticismo.

“Siempre habrá formas nuevas de hacer música. En los 80’s no estaba tan dividido todo en géneros y, de pronto, les empezaron a salir raíces por todos lados. Ahora ya hay ranchero pop o tropical fusionado con otra cosa. Las disqueras luego quieren que hagas un trabajo con lo que se está vendiendo, lo que está sonando, pero yo no creo tanto en eso. Por ejemplo, te hago un disco de reguetón, pero no creo que la gente me lo vaya a creer, porque ya saben lo que tú cantas.

“Lo que creo es que todo es válido. En todas las ramificaciones de la música hay buenas y malas canciones, nada más. Hay unas que se le pegan al público y otras que no. Por algo está sonando un género y tienes que darle la oportunidad de escucharlo, aunque no lo cantes. Yo he sido muy fiel a lo que grabo, que es el tipo de canciones que yo escucho en mi casa, cuando estoy tranquilo. Me lo tengo que creer yo primero, antes de enseñárselo a la gente.

“Siempre es bueno oír cosas nuevas, lo que los chavos están oyendo, lo que los señores piden o lo que oyen las mamás. Nos hemos dado cuenta, y lo platicamos mucho Emmanuel y yo, que cada vez hay más chavos en nuestro público, de más de 14 años, quienes van con sus mamás o sus abuelos. Eso es padrísimo porque es una transmisión generacional muy orgánica, sin ser forzado”, acotó el cantante.

La Academia Latina de la Grabación también dará el Premio a la Excelencia Musical de este año a Ana Torroja, Carmen Linares, Arturo Sandoval, Simone y Soda Stereo. Además, Alex Acuña, Gustavo Santaolalla y Wisón Torres recibirán el Premio del Consejo Directivo. Los galardonados tendrá tal homenaje en un evento privado durante la Semana del Latin Grammy.