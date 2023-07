Muere ex coach de los Cardenales

PHOENIX, Ariz

El ex entrenador en jefe de los Cardenales de Arizona, Vince Tobin, quien ayudara a la franquicia a terminar una sequía de playoffs de más de 50 años, falleció este lunes. Tenía 79 años de edad.

La causa de la muerte no fue revelada de inmediato.

Tobin lideró a los Cardenales a un sitio en los playoffs en 1998 y a un triunfo sorpresivo por 20-7 sobre los Vaqueros de Dallas en la Ronda de Comodines. Fue la primera victoria de postemporada de los Cardenales desde 1947, cuando la organización, todavía basada en Chicago, derrotara a las Aguilas de Filadelfia por 28-21 en el Juego de Campeonato de la NFL.

Los Cardenales perdieron ante los Vikingos de Minnesota por 41-21 en la Ronda Divisional de los playoffs de 1998.

Tobin fue contratado en 1996 para suceder a Buddy Ryan como el head coach de Arizona y se fue con registro de 28-43 en partes de cinco temporadas. Fue despedido en la Semana 8 de la campaña del 2000 luego de un arranque de 2-5.

«Nuestras más profundas condolencias a todos los que conocieron y amaron a Vince Tobin, y en particular su esposa Kathy y su familia», declaró el propietario de los Cardenales, Michael Bidwill, en un comunicado. «Como head coach de los Cardenales, su estable liderazgo fue una constante y parte importante del éxito que disfrutó el equipo durante su estadía.

«Su legado de fútbol americano con nosotros quedó resaltado por la emocionante campaña de 1998, retorno a postemporada, y el triunfo sorpresivo en Dallas. Será recordado por su rol instrumental en decisiones clave como el reclutamiento Jake Plummer y Pat Tillman. Más que eso, era un hombre de familia consumado y siempre un tipo de primera clase que impactó positivamente a todos los que se encontró».



Plummer expresó sus condolencias vía Twitter, escribiendo que por siempre estará agradecido por «la confianza que depositó en mí».

Tobin fue el coordinador defensivo con los Osos de Chicago desde 1986 a ’92. Asumió bajo el head coach Mike Ditka cuando Ryan emigró para convertirse en entrenador en jefe de las Aguilas.

También, fue coordinador defensivo en la CFL y USFL y con los Potros de Indianapolis (1994-95) y Leones de Detroit (2001).

Tobin fue enaltecido en el Missouri Sports Hall of Fame en el 2008 junto a su hermano Bill. Vince Tobin fue un titular por dos años para los Tigers y más tarde se convirtió en coach asistente de 1965 a ’76.