Muere Paul Reubens, creador del personaje Pee-wee Herman

Paul Reubens, famoso actor de Hollywood, falleció a los 70 años de acuerdo con un comunicado que se publicó en su página oficial de Facebook, donde anunciaban su sensible partida tras llevar un duro tratamiento contra el cáncer.

El actor saltó a la fama en los años 80 con icónico personaje Pee-wee Herman, que llenó de risas a miles de infancias por su afamado sentido del humor y gracias a ello que se dio a conocer en el mundo de la farándula.

El comunicado que se otorgó en redes sociales despedía a Reubens y agradecía sus aportaciones al mundo de la comedia como escritor y productor, pues to le habría valido el amor de niños y adultos que por años hizo reír.

«Anoche nos despedimos de Paul Reubens, un icónico actor, comediante, escritor y productor estadounidense cuyo amado personaje Pee-wee Herman deleitó a generaciones de niños y adultos con su positividad, fantasía y creencia en la importancia de la bondad».

Reubens pidió perdón por hablar de su enfermedad

Reubens llevó una pelea contra la enfermedad que le aquejó durante años, pero aseguraron que vivirá por siempre en el ‘panteón de la comedia’ pues dejó huella como persona y artista debido a la nobleza y generosidad que compartía.

«Paul luchó valientemente y en privado contra el cáncer durante años con su tenacidad e ingenio característicos. Un talento talentoso y prolífico, vivirá para siempre en el panteón de la comedia y en nuestros corazones como un amigo preciado y un hombre de carácter notable y generosidad de espíritu».

Uno de los mensajes que ‘Pee-wee Herman’ dejó fue de agradecimiento hacia sus seguidores, ya que compartió con ellos lo difícil que fueron sus últimos años intentando acabar con el cáncer que padecía, por lo que además les pidió disculpas si les incomodaba saber sobre dicho tema.

«Acepten mis disculpas por no hacer público lo que he enfrentado en los últimos seis años. Siempre he sentido una gran cantidad de amor y respeto por parte de mis amigos y fanáticos. Los he querido mucho a todos y he disfrutado haciendo arte para ustedes».

¿Quién fue Paul Reubens?

Paul Reubens nació el 27 de agosto de 1952. Fue un actor, escritor, productor de cine, presentador de concursos y comediante estadounidense, más conocido por su personaje ‘Pee-wee Herman’.

Reubens se unió a la compañía ‘The Groundlings’ de Los Ángeles en la década de 1970 y comenzó su carrera como comediante improvisado y actor de teatro. En 1982 apareció en un programa sobre un personaje que había estado desarrollando durante años. El programa, llamado ‘The Pee-wee Herman Show’, duró cinco meses y HBO produjo un exitoso especial al respecto.

El personaje ‘Pee-wee’ se convirtió en una figura de culto instantánea y, durante la siguiente década, Reubens estuvo completamente comprometido con su personaje, haciendo todas sus apariciones públicas y entrevistas como ‘Pee-wee’.

Tuvo una película llamada ‘Pee-wee’s Big Adventure’ en 1985, dirigido por el entonces desconocido Tim Burton, fue un éxito financiero y crítico y pronto se convirtió en una película de culto. Su secuela, ‘Big Top Pee-wee’ de 1988, tuvo menos éxito.

Entre 1986 y 1990, Reubens interpretó a ‘Pee-wee’ en el programa infantil ‘Pee-wee’s Playhouse’ en el programa de los sábados por la mañana de la CBS.

Paul Reubens enfrentó cargos por delitos sexuales

Aunque el actor se convirtió en uno de los más queridos del público, en 1991, fue arrestado luego de ser captado masturbándose en un cine donde proyectaban «películas para adultos», por lo que fue acusado bajo el cargo de exposición indecente.

Una década más tarde, en 2002, una investigación policial que tuvo acceso a su casa lo acuso de posesión de obscenidad y pornografía infantil, por lo que Paul se declaró culpable dos años más tarde, en 2004, por lo que no pudo estar en compañía de niñas o niños, a excepción de que las madres, los padres o tutores lo autorizaran.