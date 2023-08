Muestran a Brasil la puerta de salida

MELBOURNE, Aust



Jamaica certificó el miércoles una inédita clasificación a la fase de eliminación directa de un Mundial femenino tras conseguir un empate 0-0 que decretó la eliminación de Brasil en la etapa de grupos por primera vez en 28 años.

La igualdad sin goles en Melbourne también puso fin a la ilustre carrera de Marta en los mundiales. La delantera es la goleadora histórica del torneo — con 17 dianas — pero no pudo remecer las redes en su sexta participación en la cita.

“Para mí, es el final del camino, pero es apenas el inicio para las otras”, dijo Marta. “Es difícil este momento. No era lo que soñé ni en la peor de las pesadillas”.

Después de encajar 12 goles en su bautismo mundialista en 1999, Jamaica no encajó un solo tanto ante Francia, Panamá y Brasil para quedar segunda en el Grupo F. Francia acabó primera tras vencer 6-3 a Panamá.

Aparte de figurar muy por debajo de Brasil y Francia en el ranking de selecciones la FIFA, Jamaica avanzó pese a las penurias económicas que el equipo tuvo que lidiar en la antesala del torneo.

Las jamaicanas debieron recibir respaldo financiero mediante recolectas online debido al respaldo inadecuado de su federación. Aproximadamente 100.000 dólares fueron recaudados para el equipo mediante dos ‘crowdfundings’.



“Es el momento que más he disfrutado en mi vida. Lograr esto es asombroso y ser testigo estando vivo. Tengo que darle las gracias a las chicas por conseguir esto para el país. El país debe sentirse orgulloso”, dijo el seleccionador jamaicano Lorne Donaldson.

Tras golear 4-0 a Panamá en su debut en este Mundial, Brasil no pudo conseguir otra victoria que hubiera extendido la presencia de Marta en Oceanía.

Con Marta como titular por primera vez en la fase de grupos, Brasil dominó el balón durante la mayor parte del primer tiempo pero no pudo inquietar a la arquera jamaicana Rebecca Spencer.

La intensidad de Brasil subió en el complemento al buscar desesperadamente el gol que necesitaba para avanzar. Un tiro libre de Andressa y un cabezazo de Debinha en los descuentos fueron las ocasiones más claras de la Seleção.

“Es algo muy triste, teníamos muchas expectativas. Habíamos comenzado el Mundial tan bien”, se lamentó la sueca Pia Sundhage, entrenadora de Brasil. “Debimos haber generado más ocasiones o aprovechar las pocas que tuvimos”.

Jamaica se medirá en octavos contra las ganadoras del Grupo H — Colombia o Alemania — la próxima semana en Adelaida, Australia.