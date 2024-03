Multa NBA a Gobert

CHICAGO, Ill

La NBA multó el domingo al pívot de los Timberwolves de Minnesota, Rudy Gobert, con 100,000 dólares por hacer un gesto de dinero a un árbitro y criticar el arbitraje el viernes por la noche.

El vicepresidente ejecutivo de la NBA y jefe de operaciones de baloncesto, Joe Dumars, anunció que «la multa tiene en cuenta los casos pasados de conducta perjudicial de Gobert para la NBA con respecto a criticar públicamente a los árbitros».



Gobert fue sancionado con una falta técnica en los últimos segundos del tiempo reglamentario el viernes por la noche durante la derrota de los Timberwolves en tiempo extra por 113-104 ante los Cavaliers de Cleveland cuando se frotó los dedos varias veces, lo que implica que el árbitro Scott Foster podría estar aceptando sobornos.

Luego de ser pitado por su sexta falta y ser descalificado, Gobert se quedó en el suelo e hizo el gesto mientras Foster se dirigía a la mesa de anotadores. Foster no vio a Gobert, pero la oficial Natalie Sago sí lo vio y emitió la técnica.

Rudy Gobert gets a technical foul for making money gestures 😅pic.twitter.com/B52BQmIeBJ — ClutchPoints (@ClutchPoints) March 9, 2024



Su técnica permitió a los Cavaliers empatar el partido.

Después del partido, Gobert, que tiene fama de ser franco, no negó lo que había hecho y fue más allá al decir que las apuestas deportivas podrían tener un impacto importante en el resultado de los partidos.

«Apretaré los dientes otra vez», dijo Gobert el viernes por la noche. «Seré el malo. Aceptaré la multa, pero creo que está perjudicando nuestro juego. Sé que las apuestas y todo eso se están volviendo cada vez más grandes, pero no debería sentirse así».

El asistente de Minnesota, Micah Nori, quien reemplazó cuando el entrenador de los Timberwolves, Chris Finch, se enfermó justo antes del inicio del partido, criticó el comportamiento de Gobert.

«Para ser honesto, una falta técnica con 27 segundos de juego es inaceptable», dijo Nori. «Así es Rudy, pero hay que ser inteligente. Hizo un gesto que trae técnica automática. Obviamente estaba frustrado, ambos equipos lo estaban, pero tenemos que ser más inteligentes».

Gobert, que finalizó con 17 rebotes en 37 minutos, coincidió en que debe mantener la compostura.

«Mi reacción, que creo que fue la verdad, pero no era el momento de reaccionar de esa manera», dijo el pívot de 7 pies 1 pulgadas. «Le costó el partido a mi equipo. Fue una reacción inmadura».

Esta es la cuarta vez que Gobert es multado por criticar públicamente a los oficiales.