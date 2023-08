Murió Ballitze, mejor conocido como “Cheems”, el perrito de los memes

CDMX

El mundo de los memes y la comunidad digital están de luto tras la muerte de Ballitze, el amado shiba inu mejor conocido como «Cheems». Este perrito, que se convirtió en uno de los memes más populares en internet, falleció el viernes durante una cirugía. A lo largo de la pandemia, Ballitze trajo sonrisas y alegría a miles de personas alrededor del mundo, transformándose en una figura icónica de estos tiempos difíciles.

El emblemático perro-meme, Ballitze, también conocido en la comunidad digital como «Cheems», ha fallecido, dejando a miles de seguidores desolados. La noticia fue confirmada a través de redes sociales, donde su dueño compartió un emotivo mensaje sobre el impacto que este shiba inu tuvo en su vida y en la de muchas personas alrededor del mundo.

Desde el comienzo de la pandemia, Ballitze se convirtió en una fuente constante de alegría y consuelo para quienes buscaban un alivio en medio del caos global. Sus expresivas caras y actitud juguetona lo hicieron el centro de numerosos memes, conectando a personas de diferentes partes del mundo en una sonrisa común.

Héctor Usla, uno de los miles de fans que lamentan su partida, comentó: «No tienes ni idea de lo mucho que nos ayudaste a sonreír durante la pandemia y hasta la fecha. Balltze ha trascendido físicamente pero ahora eres una LEYENDA.»

Mientras que Helena Torres expresó: «Sending hugs to you, Cheems mom. Know that all of us join you in your pain and hope you’ll overcome it. Ball was very loved and may this love keep on forever.»

El legado de Ballitze, «Cheems», sigue vivo en cada meme, en cada recuerdo y en el corazón de aquellos que encontraron consuelo en su sonrisa. Su dueño finalizó su mensaje agradeciendo a la comunidad por el amor brindado a su mascota y anunció que las donaciones recopiladas serían destinadas a organizaciones benéficas locales de animales.

Ya se presentía el final de Cheems

Hace poco más de tres semanas, la familia de Ballitze compartió la desgarradora noticia de su diagnóstico de cáncer. A pesar de los esfuerzos y tratamientos, la situación de «Cheems» empeoró. El cariño que generó este canino en la comunidad digital es evidente, con cientos de mensajes de apoyo y amor que inundaron sus publicaciones en las redes sociales.

Los dueños, a través de sus plataformas, compartieron tanto los avances como los momentos difíciles, creando una conexión profunda con los seguidores que esperaban ansiosamente noticias positivas. No obstante, el 18 de agosto, el mundo en línea recibió la noticia del fallecimiento de Ballitze.

Los comentarios no tardaron en llegar, demostrando el impacto que «Cheems» tuvo en muchas vidas. Desde simples palabras de consuelo hasta emotivas anécdotas de cómo este meme perruno alegró los días más oscuros de la pandemia. La pérdida de Ballitze es un recordatorio del poder unificador de Internet y cómo, incluso a través de simples imágenes o memes, podemos encontrar alegría y comunidad.