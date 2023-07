Murió Sinead O’ Connor, reconocida cantante irlandesa, a los 56 años

CDMX

La cantante irlandesa Sinead O’Connor, murió a los 56 años. Por medio de un comunicado que la familia de la famosa compartió con el medio irlandés RTE, confirmó el deceso. Hasta el momento se desconoce la causa del deceso de la famosa, quien obtuvo gran popularidad en la década de los 90’s.

“Es con gran tristeza que anunciamos el fallecimiento de nuestra querida Sinéad”, dijo el comunicado. “Su familia y amigos están devastados y han pedido privacidad en este momento tan difícil”, se lee en el comunicado.

De acuerdo con varios medios, Sinead O’Connor había luchado con varios problemas de salud mental desde hace varios meses tras la repentina muerte de su hijo hace un año.

Sinead O’Connor se hizo mundialmente famosa cuando llegó a los primeros lugares de popularidad con el tema Nothing Compares 2 U, canción que primero fue lanzada por Prince, pero obtuvo mayor éxito con la cantante irlandesa.

La última publicación que hizo en redes sociales fue el pasado 6 de julio cuando le pidió a sus seguidores de Twitter que siguieran una nueva cuenta que había creado, la cual ya no está disponible.

La repentina muerte del hijo de Sinead O’Connor

Al parecer Sinead O’Connor habría luchado con problemas mentales que incrementaron cuando su hijo de 17 años, Shane se quitara la vida en enero del 2022, lo que fue un golpe muy duro para la cantante.

El adolescente fue buscado por varios días por la policía tras reportarse su desaparición, ya que Shane había escapado de la clínica en la que se encontraba debido a que ya había alertado a su madre con morir.

La cantante pasó por momentos complicados después de que la policía irlandesa encontrara el cuerpo de su hijo en el área de Bray, en Wicklow, a 20 kilometros de distancia del hospital en el que se encontraba.

Por medio de Twitter, Sidnead O’ Connor le dedicó devastadores mensajes a su hijo y reveló lo triste que estaba por la muerte del adolescente.

“Éramos un alma en dos mitades. Él fue la única persona que me amó incondicionalmente”.

¿Quién era Sinead O’ Connor?

Sinead Marie Bernadette O ‘Connor nació el 8 de diciembre de 1966 en Dublín. Desde pequeña, la cantante vivió la separación de sus padres, por lo que por unos años vivió con su mamá, pero a los 13 años se fue a vivir con su papá.

Por su mal comportamiento, a los quince años fue internada en una escuela. Reformatorio, lugar en donde se dio a conocer por su extraordinaria voz. En 1983, Sinead con la ayuda de un profesor de lengua irlandesa de la escuela Newtown School, grabó un demo de cuatro canciones, dos de ellas eran composiciones de la famosa.

Un año después formó el grupo Ton Ton Macoute mientras seguía estudiando, pero abandonó la escuela para seguir su sueño en la música. Aunque permaneció un tiempo con la agrupación, decidió realizar una carrera como solista, fue así que en 1987 lanzó su primer disco The Lion and the Cobra.

En 1989 llegaría su mayor éxito cuando lanzó la canción Nothing Compares 2 U, que fue escrita por Prince.

En cuanto a su vida personal, la cantante se casó cuatro veces e incluso fue pareja del vocalista de Red Hot Chili Peppers, Anthony Kiedis.

Sinead tuvo cuatro hijos: Jake Reynolds, Roisín Waters, Shane, quien murió en el 2022; y a Yeshua Francis Neil.