Murray, nueva baja del Mundial FIBA

ABU DABI, EAU



Jamal Murray anunció el miércoles que no podrá representar a Canadá en la Copa del Mundo de básquetbol debido a que necesita recuperarse de una extenuante temporada en la que se consagró campeón de la NBA con los Nuggets de Denver,

Murray estuvo en una concentración del equipo de Canadá a inicios de este mes, pero no les acompañó a Alemania y España para los fogueos previos al Mundial, sondeando si jugaba o no.

“Cuando llegué a la concentración, quería ver cómo respondería mi físico después de una temporada que fue larga y exigente, y si sería físicamente capaz de competir al más alto nivel requerido para la Copa del Mundo”, dijo Murray en un comunicado difundido por la federación canadienses.



“En consulta con el personal médico y el equipo está claro que se requiere una recuperación adicional y he tomado la difícil decisión de no participar en el torneo”, añadió. “Todavía tengo el sueño de representar a Canadá en los Juegos Olímpicos, y apoyaré al equipo en cada paso del camino al buscar ese objetivo.

Los canadienses se clasificarán a los Juegos de París 2024 si se ubican entre los dos primeros del continente americano en el Mundial. De lo contrario, tendrán que disputar una eliminatoria para acceder a la cita olímpica.

Murray se suma a una larga lista de jugadores de la NBA que tantearon ir al Mundial, pero se bajaron por arrastrar lesiones o para dosificarse. Uno de ellos es el serbio Nikola Jokic, su compañero de los Nuggets que fue el Jugador Más Valioso de las Finales de la NBA. También quedaron descartados el griego Giannis Antetokounmpo (Milwaukee), el letón Kristaps Porzingis (Boston) y el francés Victor Wembanyama (San Antonio).



Canadá enfrentará a Francia, Letonia y Líbano en la fase de grupos del torneo que arranca el 25 de agosto en Filipinas, Japón e Indonesia.

Los canadienses — cuyo baluarte será el escolta Shai Gilgeous-Alexander (Oklahoma City) jugarán en Yakarta.

Denver se coronó en junio, y la fase decisiva del Mundial acabará apenas tres semanas antes de la apertura de los campamentos de pretemporada.