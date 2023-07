Niega Cajeme datos que involucran a la Policía en secuestro

Hermosillo, Son

No hay información oficial que apunte a que comandantes de la misma Policía Municipal estén involucrados en la privación ilegal de los tres agentes, registrada el viernes en Pueblo Yaqui, informó el ayuntamiento de Cajeme a través de un comunicado.

Detalló que, en redes sociales y algunos medios de comunicación circula información sobre los posibles motivos de la privación ilegal, sin embargo las autoridades oficiales no han confirmado tal versión.

Indicó que la Secretaría de Seguridad Pública Municipal continúa trabajando en coordinación con las autoridades de los tres niveles de gobierno, así como con la Fiscalía del Estado de Sonora, en torno a las investigaciones y operativos especiales para dar con el paradero de los agentes.

Hizo un llamado a no retransmitir información no verificada por las instancias correspondientes, argumentando que no abona a la investigación.

El pasado 30 de junio tres elementos de la Policía Municipal de Cajeme fueron privados de la libertad por un grupo armado, cuando se encontraban en un convivio, en un domicilio de Pueblo Yaqui.