Niegan salida de Ohtani

DETROIT, Mich

Shohei Ohtani permanecerá con los Angelinos de Los Ángeles, al menos por lo que resta de la actual temporada.

Los Angelinos anunciaron el jueves que decidieron no canjear al astro japonés que brilla como bateador y lanzador, un día después de añadir refuerzos que confirmaron que su intención es ganar ahora mismo.

“Vamos a arriesgarnos y veremos qué pasa”, señaló el gerente general de los Angelinos Perry Minasian a reporteros en Detroit previo a una doble cartelera contra los Tigres el jueves, apenas días antes de la fecha límite para canjes en las Grandes Ligas.

Ohtani será agente libre el próximo invierno. Aunque la franquicia arriesga perder al toletero y pitcher abridor de 29 años en el mercado — se conjetura que podría firmar un contrato entre 500 y 600 millones de dólares — la motivación es que se clasifique a los playoffs por primera vez al cumplir su sexta campaña en Norteamérica.

“Quiero mucho a Shohei Ohtani”, dijo Minasian. “Es alguien que pone esmero en su preparación y que te rinde todos las noches. Y aporta dos cosas (batear y lanzar). Es un excelente compañero. Su compromiso es total”.

“Es alguien al cual nos gustaría contar a largo plazo”, añadió.

El Jugador Más Valioso de 2021 en la Liga Americana lidera las mayores en jonrones y OPS desde el plato, y está entre los líderes en promedio de bateo de los rivales y ponches desde el montículo.

“Está haciendo lo imposible”, comentó el mánager de los Tigres A.J. Hinch. “Estamos enfrentando a un talento generacional”.

Ohtani abrió en el primer juego de la doble cartelera en Detroit y tenía previsto dar declaraciones a la prensa tras su apertura.

En procura de reforzar sus posibilidad de clasificarse a la postemporada por primera vez desde 2014, los Angelinos adquirieron a los derechos Lucas Giolito y Reynaldo López de los Medias Blancas de Chicago la noche del miércoles.



La franquicia está desesperada de sacarse de encima su reputación de desperdiciar el talento descomunal de Mike Trout y Ohtani. El club propiedad de Arte Moreno ostenta la racha de más temporadas con un balance negativo de victorias y derrotas (siete) y de campañas sin acceder a los playoffs (ocho, empatados con Detroit).

Y en lo que puedan contar con Ohtani, la intención de los Angelinos es romper esas rachas.

“Nunca me he acercado a Shohei para decirle: ‘Oye, no te vamos a cambiar’”, dijo Minasian. “Creo que fui bastante claro sobre eso la última vez que hablamos. No se va a ninguna parte. No creo que alguien me creyó».