No hay terrenos, pero buscarán apoyar a familias

Nogales, Son

En apoyo a las familias nogalenses la sindicatura municipal ha abierto las puertas a los afectados por un incendio que se suscitó a un grupo de personas en terrenos de carácter federal, correspondientes a ferrocarriles mexicanos, bajo el mensaje que de darse alguna asignación tendrá que ser por las vías legales y aclaró al momento el Ayuntamiento no cuenta con espacios disponibles para su venta a través de la promotora inmobiliaria.

Edna Elinora Soto, síndico de la actual administración compartió que, en reiteradas ocasiones, personal de las diferentes dependencias que ven por el bienestar de los ciudadanos fronterizos habían acudido a la zona en cuestión a comentarles que era de alto riesgo y en primera instancia, no es facultad del ayuntamiento otorgar o negar la pertenencia legal de estos predios, ya que son de carácter federal, por la concesión antes mencionada.

Expresó que según las supervisiones realizadas, viviendas en sí, no se encontraban en el sitio, solamente terrenos delimitados, construcciones de madera de manera informal, quienes ya habían sido desalojados en alguna ocasión por Ferromex, por lo que a pesar de todo esto en el momento que se pidió el al apoyo por parte del ayuntamiento, se abrieron las puertas, siempre y cuando se cumplan con los requisitos legales para poder serles facilitado un predio, siempre bajo la aclaración que al momento la autoridad local no cuenta con estos.

“Estos ciudadanos, pues nos piden ayuda al ayuntamiento, algunos exigiendo y otros ya más humildemente diciendo que no tienen y necesitan un lugar donde vivir, entonces han venido en dos grupos, vinieron al otro día del suceso y ayer vinieron otras personas y hemos estado platicando con ellos, platicamos también con el ingeniero Sandoval de la promotora, se les explicó como se hacían los pagos, pero no hay terrenos les dijimos, vamos a hacer una lista de espera y les vamos a estar guiando por teléfono y todo”, explicó.

Aclaró cualquier proceso, incluido el de estas personas, se tiene que realizar conforme a la ley y de esta manera se les informó en sus primeros acercamientos, por lo que todos y cada uno de los afectados por este incidente deberán de cumplir con una lista de requisitos para poder ingresar a la lista de espera, en la cual una vez disponible algún predio se les notificará, para saber si este acomoda sus intereses, pero cabe mencionar que en esta asignación ya se encuentran otros interesados en orden de relación anteriores.

“Lo que tiene la obligación el ayuntamiento es de proteger a las familias vulnerables, creo que aquí entraría, pero ahorita y ellos ya saben terrenos no tenemos, estamos por buscarles, por ejemplo, hay terrenos de promotora nos decía el ingeniero Sandoval, que pagaron a la mitad y ahí se quedaron por años, entonces se va a hacer algún juicio, se va a ver ya jurídicamente, se pueden rescatar 3 o 4 terrenos, vamos a ver en la lista de espera, la gente que más lo necesita, que cumpla con todos los requisitos, que son el acta de nacimiento, acta de matrimonio, INE, comprobante posesión, comprobante de pagos, comprobante de domicilio, la carta de residencia que les decía yo, certificado de no propiedad, comprobante de ingresos y carta de ingresos y el CURP, lo que es muy importante aquí, que sería el acta de no propiedad, la carta de no propiedad que esa se buscaría en ICRESON”, indicó.

Agregó que el primero de los pasos, es el realizar un estudio socioeconómico a las familias, que es lo que se realiza junto a otras dependencias, para saber en su momento cual de estas realmente requiere el apoyo para establecer su residencia y tener certidumbre en su patrimonio.

“En lo que podamos vamos a ayudar, dentro de lo legal, siempre y cuando cuenten con los requisitos, no tengan otra propiedad, hay veces que no están regularizados las propiedades, como son las de la Colosio, pero esta haciendo un trabajo social, de ir a visitarlos, ver donde viven, se esta haciendo el trabajo social, esta haciendo ese estudio, bienestar lo esta haciendo por medio de sus trabajadores sociales”, dijo.