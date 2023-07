No soy copia de López Obrador: Claudia Sheinbaum

CDMX

En Macuspana, Tabasco, Claudia Sheinbaum Pardo rechazó el señalamiento de sus críticos de que es una copia del presidente de la República, pero se definió como una defensora de sus principios.

Ante, José Ramiro López Obrador, hermano del presidente, como toda su familia, originario de este municipio, dijo que conoció a la exjefa de gobierno en 1986 como líder estudiantil en la UNAM.

Aseguró el tabasqueño que respalda a Sheinbaum Pardo para que sea designada coordinadora de la defensa de los comités de la 4T porque se trata de una auténtica luchadora social y dijo que estará con ella hasta que logre concretar sus aspiraciones.

La morenista dijo que los impulsores del neoliberalismo en México siempre estuvieron supeditados a intereses extranjeros.

“No contaban con la astucia de un hombre de Macuspana que les dio la vuelta a todos”, celebró la aspirante.

Expuso que López Obrador ha dado una lección sobre el buen manejo de la economía porque, además de haberse formado en los libros y el entendimiento de la historia, se alimentó de la sabiduría del pueblo.

“Dicen: ‘va a ser una copia de López Obrador’. Pues claro que no. ¡Claro que no somos una copia! Pero de que vamos a defender los mismos principios, claro que los vamos a defender (…) Pues si luchamos tanto para llegar a este momento, cómo no los vamos a defender”.

Se definió en contra de cualquier tipo discriminación, incluyendo la de raza, género o por diversidad sexual.

“Nosotros somos iguales, como dicen, ante los ojos de Dios todos somos iguales y, ante los ojos del Estado, así debe de ser también”.