Nogalense al Mundial de Hanball

NOGALES

Con la decisión de representar a México y ganar una medalla, el nogalense David Ernesto Morales Valenzuela se encuentra concentrado en el Centro Nacional de Alto Rendimiento, (CNAR), en la capital del país, preparándose en el seleccionado nacional de Balonmano, (Handball), para su participación en el Mundial Juvenil.

Convocado por sus destacadas actuaciones en torneos nacionales, el ahora estudiante de la Universidad de Sonora, (Unison), ha sido llamado para integrar la Selección Nacional Juvenil de Balonmano que participará en la justa mundialista a celebrarse en Zagreb, Croacia, del 2 al 11 de agosto próximo.

“Estoy muy contento por ser llamado a esta concentración y denlo por hecho que haré mi mejor esfuerzo por representar dignamente a mi país en el mundial a celebrarse en Croacia. Voy a estar un mes concentrado con la selección y me prepararé con mucho entusiasmo; trabajaré muy fuerte para ser considerado entre los titulares de la Selección de México”, expresó David Ernesto, nacido en Nogales, Sonora, el 08 de Octubre de 2004.

El equipo mexicano se alista para el evento Mundial El nogalense David Ernesto Morales parado tercero de izquierda a derecha



Desde pequeño le llamó la atención del Handball cuando estudiaba el Sexto Grado en la Escuela Primaria “Diego Rivera”, de la colonia Las Bellotas, debido a que su maestro lo practicaba y lo invitaba a jugarlo.

A su paso por la Escuela Secundaria Técnica Número Tres “Adolfo López Mateos”, David Ernesto logró el campeonato estatal de Balonmano haciendo una extraordinaria dupla con el también nogalense Enrique Pimienta, convirtiéndose en los goleadores de la prestigiosa Técnica Número 3.

Hijo de Félix Ismael Morales Leyva y Yolanda Valenzuela Amado, David Ernesto es el más pequeño de tres hermanos y su dedicación deportiva lo ha llevado a conocer gran parte del territorio nacional, siempre representando con dignidad los colores de Sonora, pero con gran amor, el poderoso “Guinda” de Nogales.

Su preparación en Educación Media Superior la llevó en la Escuela Preparatoria Municipal “Omar Osvaldo Romo Covarrubias”, pero debido a la pandemia del Covid-19, no tuvo ninguna participación oficial en este deporte, que se juega bajo techo y con siete jugadores por equipo, seis de campo, denominados pivote, laterales y central, así como el portero.

Su precisión goleadora lo colocan como un extremo o lateral natural, por su facilidad a la hora de saltar y lanzar la pelota hacia la portería contraria.

En su educación profesional como “Búho” de la Unison ha ganado dos campeonatos nacionales, lo que le validó ante los ojos de los entrenadores de la Selección Nacional para ser llamado a la concentración por un mes en el Centro Nacional de Alto Rendimiento, (CNAR), en la Ciudad de México, de donde a finales del presente mes saldrá rumbo a Zagreb, Croacia, para defender los colores patrios en el Campeonato Mundial Juvenil de Balonmano.

«Practico el Handball porque me gustó la garra que se necesita en este deporte y a pesar que eran pocos los que lo practicaban, me llamó la atención porque era algo nuevo, salía de la rutina y son muchos deportes mezclados en uno y por ser de los pocos que lo practicaban trabajé hasta poder llegar al punto dónde estoy ahorita: jugar un mundial y representar a mi país«, terminó diciendo el destacado jugador de Balonmano nogalense David Ernesto Morales Valenzuela, que está a punto de alcanzar uno de sus más grandes anhelos en este deporte: Representar a su país en un mundial y en un país europeo.