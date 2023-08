Nogales sin decesos por rickettsia

Nogales, Son

En lo que va del año 2023 Sonora tiene una cifra de 35 muertes por rickettsia, aunque ninguno de estos decesos ha sido en Nogales, Salud Municipal exhorta a seguir manteniendo las debidas precauciones ante esta enfermedad.

Nogales continúa con 0 en la cifra de muertes por rickettsia, enfermedad trasmitida por la garrapata, eso gracias a los esfuerzos compartidos entre gobierno y población, según informó Nicol Salazar encargada de esta dependencia.

“Aquí en Nogales hasta la fecha afortunadamente no hemos tenido un registro ya sea en niños o adultos que hayan presentado la enfermedad de la rickettsia, estamos muy contentos por eso puesto que la rikecttsia es una enfermedad que si no se diagnostica de manera oportuna puede tener desenlaces fatales, pero hasta ahorita no hay registros”, expuso la Dra. Nicol Salazar encargada de despacho en Salud Municipal.

La Doctora explicó que existen diversas situaciones que hacen favorable la vida y reproducción de la garrapata, tales como acumular cacharros, dejar deambular a las mascotas en la vía publica y no mantener una revisión constante de nuestros perros o gatos.

“Para prevenir que haya garrapatas en nuestro patio o casa hay que quitar toda la maleza, el descacharre es muy importante, vigilar a las mascotas, revisarlos cada cierto tiempo para ver que no tengan alguna garrapata, llevarlo al veterinario, que reciba sus vacunas y sobre todo la limpieza en el hogar y la tenemos con nuestras mascotas”, explicó.

Los principales síntomas de la rickettsia pueden ser similares a los de otros padecimientos por lo que es importante al presentar fiebre, dolor muscular y dolor cabeza, acudir a un centro médico, la urgencia de esto, dependerá si en nuestro hogar o mascotas ya se tenía detectada la presencia de una garrapata.

“La rickettsia es una enfermedad que muestra un cuadro clínico que nos puede orientar a otros padecimientos, sin embargo, nosotros debemos de sospechar de rickettsia cuando el familiar o mismo paciente responde si a los siguiente, si han visto garrapatas en su patio o del vecino o en las mascotas, eso nos cambia totalmente el panorama”, finalizó.