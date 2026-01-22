Ataques de perros dejan a un menor y a una mujer lesionados en distintos puntos de Nogales

...

Un niño de seis años y una mujer de 32 resultaron con mordeduras tras ataques de perros en hechos separados; en ambos casos, los propietarios acordaron entregar a los animales al Centro de Control y Bienestar Animal

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 22/01/2026 03:41 PM.
En Nogales y editada el 22/01/2026 03:57 PM.