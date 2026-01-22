Ataques de perros dejan a un menor y a una mujer lesionados en distintos puntos de Nogales

Un menor de edad y una mujer de 32 años fueron atacados por perros en dos hechos distintos registrados en esta ciudad, los propietarios acordaron hacer su entrega al Centro de Control y Bienestar Animal de Nogales, Sonora.
De acuerdo con el reporte de seguridad pública siendo las 13:40 horas elementos de la policía preventiva en un primer caso se trasladaron a la calle Acacia Regia Sur del fraccionamiento Las Acacias, donde reportaban un infante lesionado por mordedura de can.
En el domicilio se entrevistaron con Marcela L. de 26 años, madre del niño de 6 años quien lesa argumentó que momentos antes su hijo se encontraba por fuera de la casa cuando se le acercó un perro y lo mordió en el labio inferior para luego meterse a su casa.
La reportante señaló a los agentes el domicilio donde se introdujo el animal donde hablaron con la propietaria, quien se comprometió a encerrar al can y entregarlo al Centro de Control y Bienestar Animal para su monitoreo. El infante fue trasladado ante el médico de guardia quien dictaminó las lesiones.
En otra situación alrededor de las 15:21 horas elementos preventivos acudieron a la calle prolongación Canoas edificio 5 donde reportaban un ataque de jauría de perros a una persona.
En el lugar la afectada de nombre Mabel A. de 32 años de edad, manifestó que momentos antes al salir a tirar la basura, le salió al paso varios canes, siendo uno de ellos de color café el que logró morderla, además de causar daño en su calzado.
La afectada hizo mención que no es la primera vez que dichos perros atacan a las personas señalando el domicilio del propietario, el cual dijo a los agentes que efectivamente los canes son de su propiedad, pero que no tiene los recursos económicos para mantenerlos ni para entregarlos a la perrera.
El hombre se comprometió a tenerlos dentro del domicilio para posteriormente entregarlos al Centro de Control y Bienestar Animal, siendo la afectada atendida de sus lesiones.