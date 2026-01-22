Caen cruces fronterizos entre Nogales, Sonora y Arizona al cierre de 2025: CBP

La Agencia de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos reportó una disminución de más de 45 mil cruces en vehículos y peatones durante el último trimestre de 2025, en comparación con el mismo periodo del año anterior, en las garitas de Nogales

22/01/2026
Nogales