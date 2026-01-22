Caen cruces fronterizos entre Nogales, Sonora y Arizona al cierre de 2025: CBP

Una reducción de 45 mil vehículos de México y hacia los Estados Unidos, reporta la Agencia de Aduanas y Protección Fronteriza, durante el cierre del año 2025, en comparación con el mismo periodo del 2024, por las garitas entre Nogales, Sonora y Nogales, Arizona.
De acuerdo con la información de la oficina federal estadounidense, la cifra de automóviles, vehículos de carga y peatones, que buscaron ingresar al país del norte cayó durante los meses de octubre, noviembre y diciembre, en donde si bien se registró un incremento durante el último mes del año, este no fue suficiente para superar la estadística del 2024.
Según el sitio de la CBP en su categoría de viajes, durante el 2024, se presentaron 922,000 viajantes en octubre, 942,000 en noviembre y 1,033,446 en diciembre, mientras que en 2025 esos números disminuyeron a 882,000 en octubre, 902,00 en noviembre y 979,000 en diciembre, que muestra una disminución de 134,446 personas, que no cruzaron al país del norte durante ese periodo.
En el caso de vehículos, el cruce disminuyó en alrededor de 104,000 unidades, mientras que en peatones ingresaron 29,000 mil menos en promedio y en cuanto a camiones de carga, estos mostraban una caída en la estadística durante octubre y noviembre, sin embargo, en el mes de diciembre el cruce superó al de 2025, por 700 unidades, a pesar de los bloqueos que se presentaron en la zona comercial de Mariposa.
Cabe mencionar, que los cruces hacia los Estados Unidos de manera general para la frontera sur que colinda con México, mostraban un crecimiento importante del 2023 a la fecha, sin embargo, en los últimos meses del 2025 y el primero de este 2026, las cifras marcan una disminución importante, a lo que era una tendencia en crecimiento, la cual tiene como punto más bajo el pasado mes de septiembre de 2025 con 15.7 millones de vehículos, a diferencia de agosto de ese mismo año con 16.5 millones de visitantes, es decir 800,000 cruces menos.