Capacitan en Primeros Auxilios Psicológicos a Bomberos de Nogales

En un claro ejemplo de trabajo coordinado para mejorar la capacidad de respuesta ante la ciudadanía, la Policía Municipal de Nogales, Sonora, a través de la Subdirección de Prevención del Delito, llevó a cabo una jornada de capacitación especializada dirigida al personal del Cuerpo de Bomberos de Nogales “Gustavo L. Manríquez”.
La primera consiste en “Primeros Auxilios Psicológicos”, que se visualiza como una herramienta vital para el manejo de crisis tanto en las víctimas como en los propios rescatistas y “Prevención del Delito desde la Familia”, enfocado en fortalecer el tejido social desde el núcleo del hogar.
Esta iniciativa responde al interés prioritario del alcalde Juan Francisco Gim Nogales y del Comisario de Seguridad Pública, Luis Arturo Corrales Ley, de promover una profesionalización constante y transversal entre las corporaciones de emergencia, al asegurar que quienes cuidan a la comunidad cuenten con las mejores herramientas integrales.
La jornada fue encabezada por Melissa Encinas, titular de la Subdirección de Prevención del Delito, quien, junto al equipo del Área de Proximidad Social, acudió al salón de actos de la estación de bomberos para impartir dos talleres fundamentales, desde el compromiso de mantener una fuerza de tarea unida, capacitada y sensible a las necesidades psicológicas y de seguridad de las familias nogalenses.
Las sesiones estuvieron dirigidas al personal remunerado de la institución de bomberos, quienes día a día enfrentan situaciones de alto estrés y riesgo como parte de las acciones de intervención que realizan ante diversidad de situaciones que suceden en la comunidad.En este esfuerzo de unidad también participó activamente la Unidad Municipal de Protección Civil, bajo la dirección de Julia Guadalupe Ochoa Zavala, desde la premisa de reforzar la visión de que la seguridad y el bienestar son tareas compartidas.
El Cuerpo de Bomberos de Nogales expresó un agradecimiento público a la corporación policial:
“Agradecemos de manera muy especial al personal de la Subdirección de Prevención del Delito y Proximidad Social por su disposición, profesionalismo y compromiso. Estas capacitaciones resultaron de gran utilidad, ya que fortalecen las herramientas y conocimientos de quienes están al frente de las emergencias”.