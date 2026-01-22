Capacitan en Primeros Auxilios Psicológicos a Bomberos de Nogales

La Policía Municipal, a través de la Subdirección de Prevención del Delito, impartió talleres especializados al Cuerpo de Bomberos de Nogales para fortalecer la atención emocional en crisis y la prevención del delito desde el ámbito familiar

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 22/01/2026 03:25 PM.
En Nogales y editada el 22/01/2026 03:30 PM.