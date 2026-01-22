Clausuran temporalmente comercios en Nogales por incumplir normas de Protección Civil

Algunas empresas y comercios locales en esta frontera de Nogales, Sonora se encuentran en suspensión temporal de funciones por no contar con sistemas de seguridad y su documentación en regla de Protección Civil.
La titular de la Unidad Municipal de Protección Civil de Nogales, Julia Guadalupe Ochoa Zavala, explicó que tras llamadas anónimas realizadas al 911 inician la mayoría de las inspecciones a locales y comercios en coordinación con la unidad estatal, que han derivado al cierre de algunas empresas por no cumplir con los reglamentos oficiales.
Dijo que actualmente son varios los negocios que se encuentran cerrados, como es el caso de la subagencia de la Cervecería Modelo ubicada en el sector industrial el Greco de esta ciudad, que en su momento no contaba con su reglamento interno y por el cual fueron cerradas sus instalaciones.
Explicó que, al cumplir con las recomendaciones y requisitos de ley, ellos mismos solicita la remoción de los sellos de clausura por lo que se les realiza una nueva inspección para valorar y posteriormente realizar la reapertura de cumplir con la ley.
Del trabajo de diario hacemos inspecciones, atendemos las emergencias las peticiones ciudadanas y las quejas que nos llegan a protección civil, que manejamos a través del 911 que por lo regular es quien nos los canaliza, explicó.
Son diferentes comercios que se han suspendido por no contar con su documentación de protección civil, esos inmuebles se han visitado derivado a denuncias anónimas que llegan al 911, que si bien es cierto nosotros hacemos trabajo de notificaciones a diferentes comercios para que soliciten su documentación, expresó.
