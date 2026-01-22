Clausuran temporalmente comercios en Nogales por incumplir normas de Protección Civil

Derivado de denuncias anónimas canalizadas al 911, autoridades municipales han suspendido operaciones de diversos negocios en Nogales por no contar con documentación ni medidas de seguridad exigidas por Protección Civil

