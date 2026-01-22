Club Rotario Nogales Industrial elige nueva directiva 2026-2027

El Club Rotario Nogales Industrial, reconocido brazo de servicio humanitario en esta frontera, consolida una vez más su estructura operativa con la reciente elección de su liderazgo futuro y garantizar continuidad de los proyectos que impactan directamente en el bienestar de la comunidad nogalense, informó su presidente David Ricardo Chavoya Acosta.
Notificó que, socios del Club Rotario Nogales Industrial celebraron su asamblea para elegir al nuevo presidente del ciclo 2026-2027, que derivó como Presidente electo a su compañero Carlos Encinas, conocido por su mote rotario “Cariñosito”, a fin de encabezar el nuevo lema: crear impacto duradero, mientras siguen con el vigente: juntos para hacer el bien.
Con este nombramiento, Encinas asumirá la responsabilidad en los próximos meses de guiar los esfuerzos del gremio, así como alinear las metas locales con los objetivos globales de Rotary, y asegurar que la maquinaria de servicio del club siga en favor de quienes más lo necesitan en Nogales, Sonora.
David Chavoya manifestó que, como parte de la fortaleza operativa y servicio comunitario, fiel a los ideales de Rotary International de “Dar de Sí antes de Pensar en Sí”, el Club Rotario Nogales Industrial mantiene una agenda operativa dinámica y de alto impacto social.
Entre sus funciones de servicio más destacadas se encuentra la rehabilitación de infraestructura educativa, un programa insignia mediante el cual han restaurado cientos de mesa-bancos para escuelas secundarias y primarias locales, en mejora de las condiciones de estudio para la juventud.
El club sostiene un banco de aparatos ortopédicos permanente, donde facilitan sillas de ruedas, andaderas y muletas a ciudadanos en situación vulnerable, devolviéndoles movilidad e independencia, cuyas actividades son financiadas gracias a la gestión de proyectos de recaudación, como sus tradicionales torneos de golf y actividades de vinculación empresarial, que permiten transformar donativos en soluciones tangibles, entre otras acciones en salud y agua purificada.
Desde el contexto de transición de liderazgo y continuidad, actualmente, bajo la presidencia de David Ricardo Chavoya Acosta, en el ciclo 2025-2026, el club ha intensificado su labor en campo. Sin embargo, con la visión puesta en el futuro y tras una reciente asamblea de socios, se ha oficializado el relevo generacional para el próximo año rotario.