Club Rotario Nogales Industrial elige nueva directiva 2026-2027

...

En asamblea de socios, el Club Rotario Nogales Industrial designó a Carlos Encinas como presidente electo, garantizando la continuidad de los proyectos humanitarios que impactan en educación, salud y asistencia social en Nogales

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 22/01/2026 03:30 PM.
En Nogales y editada el 22/01/2026 03:41 PM.