Comercios de Nogales cerraron mejor 2025, pero anticipan un 2026 complicado: Canaco

...

El presidente de Canaco Nogales, Cristhian López, señaló que aunque el cierre de 2025 permitió a los comercios cumplir con sus compromisos operativos, el balance anual fue negativo y el panorama para este año es incierto, con retos en empleo, crecimiento y nuevas obligaciones laborales

Autor autor Daniel Torres Daniel Torres el 22/01/2026 04:43 PM.
En Nogales y editada el 22/01/2026 04:47 PM.