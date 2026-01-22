Comercios de Nogales cerraron mejor 2025, pero anticipan un 2026 complicado: Canaco

Un 2025 difícil de manera general, con un cierre que mejoró un poco el estado de los comercios de la frontera de Nogales, Sonora, consideró el presidente de la Canaco a nivel local Cristhian López, quien mencionó que los retos en este año serán importantes sobre todo para el crecimiento y el número de empleos que mantendrán los empresarios establecidos, quienes manifestó deberán de tomar decisiones complicadas si desean mantener sus puertas abiertas.
El panorama indicó el empresario, viene a complicarse aún más con las exigencias del gobierno federal en materia de prestaciones a los empleados, que si bien indicó son benéficas para los trabajadores, pone a los dueños y administradores entre la espada y la pared, ya que no se ofrecen mecanismo al mismo tiempo que puedan traer alguna mejora a los patrones cumplidos, quienes solamente tienen que ver como sus patrimonios caen junto con sus negocios se vuelven insostenibles.
Fue bueno porque al final de cuentas pues hay mucha gente también que afortunadamente o desafortunadamente para ellos pues no cruzan, pero pues para el comercio es algo bueno, entonces cerramos bien, pudimos cumplir obviamente con nuestros gastos operativos de aguinaldos, de cierre de años, se estuvo bien, pero la verdad si juntamos todo el año, el 2025 fue malo, fue malo para el comercio local, comentó López.
Sobre el empleo indicó en este momento no se tienen vacantes y de hecho con las nuevas exigencias gubernamentales, muchos de los comerciantes buscan formas de hacer más pequeños y eficientes sus equipos de trabajo, por lo que extendió el consejo para aquellos que forman parte de alguna empresa a cuidar su empleo, ya que al final el efecto de la industria maquiladora, también se reflejará en el comercio formal e inclusive en el informal.
La verdad, creemos que va a ser un año complicado para los trabajadores, yo sé mucho de lo que les digo, hay que ser el mejor porque las empresas se van a caer siempre con el mejor trabajador, no quiere decir que el barbero, viene años difícil, vienen años complicados la verdad para los trabajadores, cuiden lo que tenemos, si tenemos un buen trabajo, tenemos unas buenas prestaciones, hay que cuidarlo, hay que hacer lo que nos piden y tan tan, no hay que, o sea, que si vienes y haces más que bueno, pero sí, cumpla con lo que se te pide y realmente, porque te digo, vacantes vas a ver cartulinas, pero contrataciones van a ser muy pocas, declaró.