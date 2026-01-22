Concluye Ayuntamiento pavimentación integral en colonia Los Encinos

Con recursos propios, el Gobierno Municipal finalizó la modernización de esta vialidad, beneficiando de forma directa a 17 familias e incorporando infraestructura sanitaria y de agua potable

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 22/01/2026 10:05 AM.
En Nogales y editada el 22/01/2026 10:12 AM.