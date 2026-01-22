Concluye Ayuntamiento pavimentación integral en colonia Los Encinos

El Ayuntamiento de Nogales, encabezado por el alcalde Juan Francisco Gim Nogales, a través de la Secretaría de Infraestructura, Desarrollo y Ecología, concluyó la obra de pavimentación integral de la calle José Zazueta, en la colonia Los Encinos, que beneficiará de manera directa a 17 familias del sector.
Durante un recorrido en el lugar, el titular de la dependencia, Jorge Medina Esqueda, y la directora de Obras Públicas, Verenice Verdugo Castro, informaron que estos trabajos también generarán beneficios indirectos para la población en general, al brindar mayor seguridad y comodidad a quienes transitan por el área.
Solo resta una semana para que el concreto hidráulico colocado en la cinta de rodamiento seque completamente y se retire el escombro restante, para posteriormente abrir la vialidad al tránsito, ya totalmente modernizada, señaló Medina Esqueda.
Asimismo, explicó que los trabajos contemplaron la introducción de la red sanitaria y de agua potable, así como la instalación de señalización vial y de seguridad, representando un avance importante en la mejora de la calidad de vida de las familias de este sector.
Finalmente, Medina Esqueda reconoció el respaldo del alcalde Juan Gim Nogales, así como la decisión de las y los regidores en la asignación de los recursos para esta inversión, la cual proviene de fondos propios del municipio.