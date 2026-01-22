Se desploma regularización humanitaria de migrantes en México durante 2025

La emisión de Tarjetas de Visitantes por Razones Humanitarias cayó drásticamente en 2025, pasando de más de 100 mil anuales a poco más de 4 mil, dejando a miles de migrantes centroamericanos sin opciones legales para permanecer en el país

22/01/2026
En Nogales y editada el 22/01/2026 10:40 AM.