Lanzan Zorros reto ciclista de alta resistencia “Lamberto Quintero Tour 2026”

El ciclismo de ruta en la frontera norte se prepara para uno de sus primeros grandes desafíos del año, el equipo Zorros Nogales Endurance mantiene vigente la convocatoria para el “Lamberto Quintero Tour 2026”, una rodada de resistencia que pondrá a prueba la capacidad física y técnica este domingo 25 de enero de 2026.
El evento está diseñado exclusivamente para la modalidad de Ruta, no MTB, dada la exigencia a las y los participantes de completar una distancia total de 165 kilómetros, en lo que será su segunda edición. La salida está programada para las 7:45 horas desde el estacionamiento de un centro comercial al sur de la ciudad en prolongación Obregón y avenida Villa Sonora, con la meta de llegar al poblado de Querobabi.
La organización establece parámetros estrictos para garantizar el orden del pelotón, al precisar que, la rodada contará con un ritmo controlado de 30 a 32 km/h hasta el kilómetro 120, regulado por un carro monitor que no podrá ser rebasado en los tramos controlados, con velocidades estimadas que oscilan entre 33-38 km/h en plano, con ascensos de 15-28 km/h y descensos que podrían alcanzar los 50 km/h.
Para el abastecimiento de líquidos y sólidos, se ha designado una parada estratégica en el vecino municipio de Santa Ana, asimismo, se ha fijado un límite de tiempo de 6:30 horas para concluir la ruta completa, donde buscan la seguridad y disfrute como prioridad.
El comité organizador enfatiza que este es un paseo ciclista bajo el propio riesgo de cada participante, de ahí que, es importante destacar que no habrá vehículo barredora y cada ciclista deberá contar con su propio vehículo de apoyo o coordinarse con otros participantes para su traslado y asistencia mecánica, ya que el equipo Zorros no se hace responsable de percances o accidentes durante el trayecto.
El evento cuenta con el respaldo de organismos y patrocinadores locales como el Instituto Municipal del Deporte de Nogales, la Comisión de Ciclismo de Nogales, así como los equipos de apoyo de Nogales Cycling, Bikes631 y Star Bikes.