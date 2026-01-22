Lanzan Zorros reto ciclista de alta resistencia “Lamberto Quintero Tour 2026”

...

Con un recorrido de 165 kilómetros y velocidades controladas, el “Lamberto Quintero Tour 2026” pondrá a prueba la resistencia de ciclistas de ruta este 25 de enero, en un trayecto de Nogales a Querobabi

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 22/01/2026 11:17 AM.
En Nogales y editada el 22/01/2026 11:29 AM.