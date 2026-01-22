Muere joven por sobredosis y su primo permanece grave en hospital de Nogales

...

Un joven de 25 años falleció tras una presunta sobredosis, mientras que su primo permanece en terapia intensiva; ambos fueron localizados inconscientes en la vía pública en la colonia Fundo Legal y se investiga el consumo de posible fentanilo

Autor autor Cesar Barragán Cesar Barragán el 22/01/2026 04:02 PM.
En Nogales y editada el 22/01/2026 04:06 PM.