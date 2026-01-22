Muere joven por sobredosis y su primo permanece grave en hospital de Nogales

Un joven residente de Nogales, Sonora perdió la vida luego de sufrir una sobredosis por el consumo de narcóticos, mientras que su primo quedó internado en terapia intensiva un hospital de la ciudad por el mismo motivo.
Según la información oficial ambos fueron localizados desmayados en la vía pública en la colonia Fundo Legal de donde fueron llevados al Centro Médico, con los lamentables resultados mencionados.
Este hecho se documentó alrededor de las 23:01 horas cuando se informó al 911 sobre la presencia e internación de dos hombres a dicho hospital a donde acudieron elementos preventivos.
En el lugar el personal médico les argumentó que se trató de dos jóvenes un ellos identificado con el nombre Kevin A. de 25 años quien llegó al área de choque donde se le suministró el antídoto Naloxona, sin que reaccionara, siendo declarado sin vida.
Mientras que el de nombre Alberto E. de 25 años, en la misma condición tampoco reacciono al químico, pero al contar con pulso cardiaco fue entubado con respirador artificial, quedando bajo observación médica.
En el lugar los agentes se entrevistaron con quien dijo ser la madre de Alberto y tía de Kevin, quien les manifestó que momentos antes fue alertada por la madrastra de su hijo, sobre qué ambos se encontraban en la calle Vázquez inconscientes.
Manifestando que habían consumido drogas, posiblemente fentanilo por lo que de inmediato ella por sus propios medios en su vehículo particular los llevó al hospital.
Debido a la situación elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal en coordinación con periciales se hicieron cargo de las indagatorias correspondientes, ordenando que el cuerpo fuera llevado a una funeraria local donde continuaron con los trabajos de ley.
En otro caso las autoridades ministeriales investigan la muerte de un hombre adulto mayor que fue localizado sin vida dentro de su domicilio ubicado en la zona campestre La Comaya.
Se informó que el hallazgo se reportó a las 13:20 horas por el de nombre Roberto de 46 años quien dijo a las autoridades que momentos antes al encontrarse realizando limpieza en un terreno y querer quemar basura y no contar con encendedor se dirigió a casa de su vecino para pedirle prestado un encendedor.
Dijo que tocó la puerta y nadie le contestó y notó que había una gran cantidad de mosca grande por la ventana, al asomarse vio a la persona a quien conoce como Narciso tendida sobre el suelo, por lo que marcó al 911 para dar aviso.
Fue personal de la FGJE de Sonora quien ingresó al lugar confirmaron el deceso de dicha persona quien contaba con 59 años edad, no logrando determinar la causa de la muerte, siendo necesaria una necropsia de ley para confirmar la causa.